V popredí rebríčkov len menšie zmeny, lídrami sú stále Alcaraz a Sobolenková. Ako sú na tom Slováci?

Premiérové vydania tenisových rebríčkov ATP a WTA v roku 2026 priniesli menšie úpravy v Top 10. Naďalej však platí, že lídrami hodnotení sú Španiel Carlos Alcaraz a Bieloruska Arina Sobolenková.
Duo „Sincaraz“ má vládnuť aj v roku 2026, Sobolenková poškuľuje po ďalších grandslamových tituloch
Alcaraz je pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom o 550 bodov. Tretí zostal Nemec Alexander Zverev, štvrtý Srb Novak Djokovič a piaty Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Na šiestu pozíciu sa posunul Austrálčan Alex de Minaur, na siedmu Talian Lorenzo Musetti a na ôsmu Američan Ben Shelton. Jeho krajan Taylor Fritz klesol zo 6. na 9. stupienok, najlepšiu desiatku uzatvára Brit Jack Draper.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein na 141. mieste, Alex Molčan figuruje na 202. pozícii, Norbert Gombos na 296. priečke, Andrej Martin na 332. a Miloš Karol na 436. stupienku.
Medzi ženami vedie Bieloruska Arina Sobolenková o priepastných 2312 bodov pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou. Nasledujú dve Američanky Amanda Anisimovová a Cori Gauffová. Piata je Kazaška Jelena Rybakinová, šiesta americká hráčka Jessica Pegulová a za ňou jej krajanka Madison Keyová. Na 8. pozícii je Talianka Jasmine Paoliniová, na deviatej Ruska Mirra Andrejevová a na desiatej jej krajanka Jekaterina Alexandrovová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 71. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 219. post a Renáte Jamrichovej 272. stupienok.
Lídrami hodnotení štvorhry sú naďalej Češka Kateřina Siniaková a Brit Lloyd Glasspool. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 29. priečke, Rebecca Šramková je na 97. a Katarína Kužmová na 242. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 153. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 173. mieste.