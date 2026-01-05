Medvedev opäť zdôraznil potrebu revízie programu večerných zápasov na Australian Open

Ruský tenista Daniil Medvedev opäť vyzval, aby sa nočné zápasy na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne začínali skôr. Dvadsaťdeväťročný Moskovčan označil neskoré konce zápasov za nespravodlivé voči hráčom, divákom aj funkcionárom a zdôraznil, že nikomu neprinášajú výhody.
Rus však pripustil, že zmeny pravdepodobne neprídu, pretože televízni vysielatelia majú rozhodujúci vplyv na časový harmonogram.
„Nikdy sa to nezmení, pretože televízia kontroluje všetko. A vždy existuje dôvod, prečo zápasy začínajú o 19.00 h miestneho času a a nie o 18.00 h,“ povedal po víťazstve 6:2, 6:3 nad Maďarom Mártonom Fucsovicsom na turnaji ATP v Brisbane.
V minulosti absolvoval Medvedev zápasy, ktoré sa skončili veľmi neskoro. Vlani prehral v Melbourne s Američanom Learnerom Tienom a duel sa skončil päť minút pred treťou hodinou ráno, v roku 2024 zdolal Fína Emila Ruusuvuoriho a rozhodujúcu loptičku premenil 21 minút pred štvrtou hodinou rannou.
Večerný program na Australian Open sa tradične začína o 19.00 h na dvoch hlavných kurtoch a podujatie je známey veľmi neskorými koncami duelov. V roku 2023 skončil päťhodinový zápas Andyho Murrayho s Thanasim Kokkinakisom až o 4.05 h, čo vyvolalo tiež požiadavky na zmenu. Rekordný najneskorší koniec zápasu na grandslamoch sa datuje do roku 2008, keď Lleyton Hewitt na AO zdolal Marcosa Baghdatisa o 4.34 h.
Medvedev navrhuje začiatok večerného bloku o 18.00 h, čím by sa zápasy mohli skončiť skôr. „Mám rád futbal, ale v Austrálii nepozerám zápasy Premier League, pretože sa hrajú hlboko v noci. Je to podobné s tenisom – ak ľudia naozaj milujú tenis, radi by videli zápasy o šiestej, aby si mohli pozrieť oba zápasy. Ak by sa zápasy veľmi natiahli, končili by sa pred druhou a nie pred treťou, čo by bolo lepšie pre všetkých,“ uzavrel Medvedev.