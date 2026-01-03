Swiateková označila nedávny duel o "Súboj pohlaví" ako zbytočný, Sobolenková by do toho šla opäť

Podľa Poľky Igy Swiatekovej ženský tenis nepotrebuje porovnanie s mužmi ani ďalšie exhibície tohto typu.
- Aktualizované
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Iga Swiateková
Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková na US Open 2025. Foto: SITA/AP Photo/Adam Hunger
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Podľa šesťnásobnej grandslamovej šampiónky Igy Swiatekovej zápas o „Súboj pohlaví“ nemá pre ženský tenis význam a ten už nič viac nepotrebuje dokazovať. Reagovala tak na exhibičný duel zo záveru vlaňajška medzi aktuálnou jednotkou ženského rebríčka Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Austrálčanom Nickom Kyrgiosom, ktorý sa skončil triumfom mužského zástupcu 6:3, 6:3.

Hralo sa v Dubaji, pričom kurt na strane Sobolenkovej bol menší o 9 percent, aby bola obmedzená rýchlosť a sila Kyrgiosa. Podujatie však malo len veľmi málo spoločného s historickým zápasom z roku 1973 medzi Billie Jean Kingovou a Bobbym Riggsom, ktorý sa niesol v znamení boja za legitímnosť a finančné odmeny pre ženský profesionálny tenis.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Nesledovala som to, pretože nezvyknem pozerať takéto veci. Určite to pritiahlo veľkú pozornosť a išlo o zábavu, ale nevidím v tom súvislosť so spoločenskými zmenami alebo dôležitými témami. V porovnaní s rokom 1973 bolo rovnaké bolo len označenie duelu, ale viac podobností tam nebolo. Ženský tenis si už stojí sám za sebou,“ povedala svetová dvojka z Poľska v austrálskom Sydney počas turnaja tímov United Cup.

Nie je potrebné porovnanie

„Máme množstvo skvelých športovkýň a príbehov, ktoré môžeme prezentovať, nepotrebujeme sa porovnávať s mužským tenisom. Vlastne nie je potrebná žiadna konkurencia,“ dodala poľská hviezda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Swiateková už na okruhu ovládla tri grandslamové turnaje, ale chýba jej titul z Australian Open. Uviedla tiež, že spomenutý United Cup je lepší spôsob, ako osláviť ženský i mužský tenis.

„Podujatia ako toto prinášajú tenis bližšie k ľuďom, fanúšikovia WTA aj ATP môžu sledovať turnaj s nadšením. Tiež vidieť singlistov, ktorí zvyčajne nemajú príležitosť hrať miešanú štvorhru, robí náš šport zaujímavejším a lepším,“ doplnila.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

O United Cupe

Každý duel United Cupu zahŕňajú jeden mužský a jeden ženský singlový zápas a k tomu aj miešanú štvorhru, pričom do štvrťfinále postúpia víťazi šiestich skupín v Perthe a Sydney a s nimi aj dva najúspešnejšie výbery z druhých priečok.

Sobolenková obhajovala svoj zápas proti Kyrgiosovi s tým, že tenis musí „ostať čerstvý, nový a zábavný“. „Určite by som to urobila znovu. Mám rada pomstu a nerada nechávam veci tak, ako sú,“ konštatovala.

Viac k osobe: Arina SobolenkováIga SwiatekováNick Kyrgios
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálovITF Medzinárodná tenisová federáciaWTA Ženská tenisová asociácia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk