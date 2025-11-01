SNS odmieta zákaz jednorazových elektronických cigariet, Slovensko by prišlo o 50 miliónov eur

Zákaz jednorazových elektronických cigariet Šaško pritom plánuje predložiť na najbližšom rokovaní vlády.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sprava: Poslanec za klub SNS Adam Lučanský a predseda SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Národniari nepodporia zrušenie jednorazových elektronických cigariet. Slovensko by totiž prišlo o 50 miliónov eur na daniach. Slovenská národná strana (SNS) preto vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby to ani nenavrhoval. Minister sa podľa SNS namiesto riešenia skutočných problémov, ktorým zdravotníctvo čelí, venuje sekundárnym témam.

Zákaz jednorazových elektronických cigariet Šaško pritom plánuje predložiť na najbližšom rokovaní vlády. „SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti,“ zdôraznili národniari.

SNS súčasne upozornila, že žiadny členský štát EÚ nepostupuje tak, ako to navrhuje slovenský minister zdravotníctva. „Ak by došlo k zákazu predaja jednorazových elektronických cigariet, posilnil by sa cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla približne o 50 miliónov eur ročne na daniach,“ zdôraznila strana. SNS verí, že Šaško nechce dopadnúť ako minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý presadil novelu zákona o hazarde aj napriek nesúhlasu politikov a odborníkov.

Preto mu odporúčajú, aby sa radšej venoval záchrannému systému, nemocniciam a skutočným problémom v zdravotníctve. Národniari sú totiž presvedčení, že predaj tabakových a nikotínových výrobkov má byť pod štátnou kontrolou, no zároveň pripomínajú, že úplný zákaz predaja naprieč históriou nikdy nič nevyriešil.

Viac k osobe: Kamil ŠaškoRudolf Huliak
Firmy a inštitúcie: Hlas-SDSNS Slovenská národná strana
Okruhy tém: Dane Elektronické cigarety Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zdravotníctva SR

