Rozšíri sa zákaz fajčenia a vapovania na ďalšie priestory? 16 „lego kociek“ môže zmeniť trh s tabakom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravila na novembrovú konferenciu o kontrole tabaku v Ženeve balík návrhov, ktoré môžu raz a navždy zmeniť trh s tabakom v Európe.
Zákaz filtrov, predaj cigariet len cez neziskové organizácie alebo štátne monopoly – to sú len niektoré opatrenia, ktoré už rezonujú v európskych médiách. Odporúčania WHO majú slúžiť ako podklad pre tvorbu spoločnej európskej pozície, ktorá sa má kreovať už do 9. októbra.
Významný zdroj plastového odpadu
WHO vo svojom dokumente uvádza, že tabakové filtre treba zakázať, pretože „nerobia fajčenie bezpečnejším“ a zároveň sú významným zdrojom plastového odpadu. „Návrhy WHO a ich podpora zo strany Bruselu môžu znamenať návrat cigariet do 70. rokov,“ píše portál PortalSpozywczy.pl.
Ďalší návrh ide ešte ďalej. Predaj cigariet by mali prevziať neziskové organizácie s verejno-zdravotným mandátom. Podľa WHO sa tak má odstrániť „perverzný stimul,“ ktorý dnes majú výrobcovia a predajcovia. Čím viac predajú, tým viac zarobia.
Zapáliť si pred reštauráciou či na koncerte? Brusel chce úplne zakázať fajčenie i vapovanie v exteriéroch
Medzi 16 hlavnými „lego kockami WHO“ je tiež obmedzenie počtu licencií, zákaz zliav a motivačných programov pre predajcov, či dokonca odovzdanie predaja do rúk štátnym monopolom. Existencia tisícok malých predajní, distribučných firiem by tak bola priamo ohrozená, spolu s nimi aj pracovné miesta.
Postihnutý by tak nezostal len obchod. Organizácia totiž odporúča zaviesť kvóty aj na výrobu a dovoz tabaku, ktoré by sa postupne znižovali k nulovej úrovni.
Radikálnejšie opatrenia
Úplný zákaz alebo postupné ukončenie predaja tabakových výrobkov chce WHO dosiahnuť cez kontrolu cien, či zavedenie zákazu predaja osobám narodeným po určitom dátume. Obsah nikotínu sa má znížiť na veľmi nízku úroveň, ktorá nevyvoláva závislosť, rovnako sa má obmedziť aj počet značiek na trhu.
Zákaz fajčenia a vapovania sa má rozšíriť aj na poloverejné a súkromné priestory. V tzv. long liste ďalších nápadov si WHO ponecháva v zásobníku ešte radikálnejšie opatrenia, napríklad predaj tabaku iba na lekársky predpis alebo zavedenie spotrebiteľskej licencie.
Poľský denník Fakt informuje, že podľa zdrojov blízkych Bruselu, Európska komisia plánuje návrhy WHO podporiť a zahrnúť ich do spoločnej pozície EÚ. „Európska komisia podporuje odporúčania WHO. Ak budú prijaté, stanú sa súčasťou novej smernice TPD (pozn. red.: Tobacco Product Directive),“ píše Fakt.pl.
Denník zároveň upozorňuje, že Brusel opäť predbieha členské štáty a prichádza s celoeurópskymi riešeniami skôr, než o nich prebehne národná diskusia. „Ak na summite v Ženeve nebudeme namietať proti odporúčaniam WHO, neskôr prakticky nebude možné proti týmto ustanoveniam zasiahnuť,“ dodáva Fakt.pl. Konferencia o kontrole tabaku v Ženeve sa koná 17.–22. novembra 2025.
- agentúra SITA požiada o stanovisko k danej téme aj slovenské rezorty zdravotníctva a hospodárstva.