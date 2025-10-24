Tvrdý odkaz Danka holandskému parlamentu, ktorý chce žalovať Slovensko pre novelu ústavy: Holanďania zase uleteli. Nie sme ich kolónia - VIDEO

Predseda SNS Andrej Dankoreagoval ostrým komentárom na správu, že holandský parlament chce žalovať Slovensko pred Európskym súdnym dvorompre nedávnu novelu Ústavy SR.
Uznesenie holandského parlamentu zo 16. októbra konštatuje, že Slovensko schválením novely ústavy nadraďuje národné právo právu Európskej únie, a tým obmedzuje práva LGBTI ľudí.
„Presvedčili sme holandský parlament o našom návrhu a dúfame, že súd zastaví Ficovo porušovanie práv LGBT komunity a našich spoločných európskych slobôd,“ komentoval uznesenie jeho predkladateľ Laurens Dassen, poslanec holandského parlamentu za liberálnu stranu Volt.
Akú dajú, takú dostanú
Lídra národniarov Andreja Danka sme sa pýtali, ako vníma uznesenie holandského parlamentu, a či to považuje za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
„Keď ste v Amsterdame a vidíte tam tých niektorých zhúlených ľudí, tak ja sa pýtam, či je normálne, že je v Amsterdame prístup k drogám?“ reagoval Danko na otázku agentúry SITA.
„Keď oni nás vyzvú zmeniť ústavu, tak my ich vyzveme, aby sa nepredávali voľne drogy,“ podpichoval ďalej.
„Akú nám dajú, takú dostanú. My nie sme kolónia Holandska,“ vyhlásil tiež predseda SNS s tým, že Holandsko nech radšej rieši svoje problémy.
Danko zdôraznil, že rešpektuje, ak ľudia žijú v homosexuálnych zväzkoch, treba im pomáhať napríklad v oblasti dedenia alebo v prístupe k zdravotníckym informáciám. Na druhej strane sú určité hranice, ktoré líder národniarov nechce, aby Slovensko prekročilo.
„Zase si Holanďania uleteli. Možno to prehnali s niečím,“ uzavrel tému Danko s tým, že má rešpekt k Holandsku, ale nech sa holandský parlament nestará do vecí, ktoré sú pre slovenskú vládu prioritou z hľadiska hodnôt.
Uznesenie odmietla strana Wildersa
Pripomeňme, že samotný holandský parlament Slovensko nemôže žalovať, uznesením však vyzýva vládu, aby takúto žalobu podala.
Uznesenie dolnej komory holandského parlamentu prichádza v čase volebnej kampane v Holandsku, navrhli ho poslanci za osem rôznych politických strán vrátane vládnych ľudovcov. Za hlasovalo 98 zo 150 poslancov, odmietli ho napríklad poslanci krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa.