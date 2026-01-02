Snina má nové pracovisko cudzineckej polície, Eštokovo ministerstvo reaguje na nápor odídencov z Ukrajiny

Rezort vnútra otvoril v Snine nové pracovisko cudzineckej polície, pričom ide o organizačnú súčasť oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru Michalovce. Pracovisko sídli na Partizánskej ulici, služby tam poskytuje desiatka policajtov. Nové pracovisko odštartovalo svoju činnosť dnes 2. januára.
Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, zriadením vysunutého pracoviska rezort reaguje na dlhodobý nárast migrácie v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. Slovensko bolo medzi prvými štátmi Európskej únie (EÚ), ktoré začali poskytovať štatút dočasného útočiska ľuďom utekajúcim pred vojnou.
Plastové ID karty namiesto papierových dokladov
„Na Slovensku je dnes asi 140-tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. Počet žiadateľov o tento druh tolerovaného pobytu naďalej rastie. Agendu registrácie odídencov, vydávania dokladov a aktualizácie evidovaných údajov zabezpečuje 13 oddelení cudzineckej polície, ktoré sú však dlhodobo preťažené, a to najmä v dôsledku rastúcej legálnej migrácie zamestnancov z tretích krajín,“ ozrejmuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť v decembri 2024, upravila vydávanie dokladov o pobyte pre príjemcov dočasného útočiska. Doklad sa po novom vydáva v jednotnom európskom formáte, teda vo forme plastovej ID karty. Doklad bol v minulosti vydávaný v papierovej podobe ako potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu. Európska komisia to dočasne akceptovala.
Nový kartový doklad ale výrazne uľahčuje kontrolu a overovanie pobytových oprávnení vo všetkých členských štátoch Únie, má vysokú úroveň bezpečnosti, a tiež zjednodušuje pohyb držiteľov v schengenskom priestore. Novozriadené pracovisko v Snine má prioritne zabezpečovať výmenu papierových dokladov, ktoré boli vydané v rokoch 2022 až 2024, za nové plastové ID karty.
Registrovať tiež bude nových žiadateľov o dočasné útočisko. Počíta sa aj s tým, že v budúcnosti by mohlo prevziať pobytovú agendu odídencov z Ukrajiny, po skončení poskytovania dočasného útočiska. Tým by sa mala zabezpečiť kontinuita a plynulosť ich začlenenia na slovenský trh práce.
Odľahčenie existujúcich pracovísk
Nové pracovisko v Snine pomôže výrazne odľahčiť ostatných 13 pracovísk cudzineckej polície, tie sa tak budú môcť intenzívnejšie venovať iným životným situáciám cudzincov. Zvýšiť sa má aj dostupnosť termínov v rezervačnom systéme. Hovorca MV SR ale dodal, že všetky oddelenia cudzineckej polície budú žiadateľov o dočasné útočisko registrovať aj naďalej.
Tiež budú vydávať doklady vo forme plastovej karty, no už len na základe rezervovaných termínov vo štvrtky. Výnimkou, kde sa tejto agende budú venovať aj v utorok, je OCP Žilina. Aj na nové sninské pracovisko je potrebné objednať sa cez upravený rezervačný systém. Termín si možno rezervovať päť dní vopred. Pred registráciou dočasného útočiska je potrebné vyplniť elektronický formulár.
Rezort vnútra poukázal, že za posledné desaťročie narástol počet cudzincov na Slovensku bezmála o 300 percent. V roku 2014 ich bolo necelých 85-tisíc, no koncom roka 2024 malo na území SR platný pobyt vyše 337-tisíc cudzincov. Na konci vlaňajška to bolo viac ako 360-tisíc.
„Kapacity cudzineckej polície vývoju dlhodobo nezodpovedali a naši predchodcovia tomu nevenovali patričnú pozornosť. Zriadenie pracoviska v Snine, v tesnej blízkosti hranice s Ukrajinou, je súčasťou širších systémových opatrení, ktoré sme prijali s prvoradým cieľom zefektívniť činnosť cudzineckej polície,“ uviedol minister vnútra. Dodal, že zlepšeniu situácie napomohli aj aktuálne zmeny v zákone o pobyte cudzincov.
„Napríklad predĺženie platnosti národného víza z 90 na 120 dní vytvorilo väčší časový priestor na získanie termínu v rezervačnom systéme a viedlo k zníženiu počtu konfliktných situácií na pracoviskách,“ priblížil Šutaj Eštok.
Zmeny v zákone a posilnenie personálnych kapacít
Šéf rezortu vnútra označil za účinné opatrenie aj zavedenie kvót na prijímanie žiadostí o prechodný pobyt na účel podnikania pre cudzincov z tretích krajín. Predmetný pobyt je po novom udeľovaný na tri roky, žiadosti možno podávať výlučne na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
Kvóty každý rok určuje nariadenie vlády, vlani to bolo 350 žiadostí, vzhľadom na to, že legislatíva nadobudla účinnosť až v druhej polovici roka 2025. Významné je i to, že polícia už spravidla nevyžaduje doklad o finančnom zabezpečení, postačuje potvrdenie o zostatku na bankovom účte.
Cudzineckú políciu by malo posilniť 100 nových zamestnancov, plánuje sa aj zriadenie veľkokapacitných centier
„Vzhľadom na stúpajúci počet cudzincov pracujúcich v priemysle, doprave, zdravotníctve, a nárast počtu zahraničných študentov vláda na návrh rezortu vnútra v novembri 2025 schválila navýšenie kapacít cudzineckej polície o 100 civilných zamestnancov,“ uviedol Šutaj Eštok.
Z nich bude 25 pôsobiť na východnom Slovensku. V legislatívnom procese je aj ďalšia novela zákona o pobyte cudzincov. Jej cieľom je transpozícia európskych pravidiel jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie, riešenie poznatkov z aplikačnej praxe v oblasti víz a štátneho občianstva, ale aj úprava