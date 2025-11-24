Aplikácie eDoklady a eIdentita majú nové funkcionality, umožňujú overiť vek a elektronické podpisovanie

Aplikáciám eDoklady a eIdentita pribudli nové funkcionality. Ako informovalo Ministerstvo vnútra SR, funkcia overenia vekovej hranice umožňuje jednoduché a bezpečné preukázanie dosiahnutia veku nad 18 rokov alebo nad 65 rokov.
Overovateľ si v tejto súvislosti zvolí konkrétny typ overenia a následne sa sprístupnia údaje v nevyhnutnom rozsahu, teda informácia o splnení vekovej hranice, ako aj fotografia pre účely vizuálneho stotožnenia. Takýto postup podľa rezortu rešpektuje ochranu súkromia, pretože nedochádza k zdieľaniu žiadnych ďalších osobných údajov, ako presný vek či dátum narodenia.
Overenie môže byť anonymné
Novú funkcionalitu podľa ministerstva využijú napríklad zamestnanci obchodov či gastroprevádzok pri kontrole veku pri kúpe alkoholických nápojov či tabakových výrobkov. Podmienkou je mať nainštalované aplikácie eDoklady a eIdentita, ktoré sú voľne dostupné v App Store aj Google Play. V prípade, že si dotyční neprajú uviesť osobné údaje, zaškrtnú možnosť anonymného overenia.
V mobilnej aplikácii eIdentita možno podľa rezortu vnútra po novom pri elektronickom podpisovaní pridať aj kvalifikovanú časovú pečiatku. Takto vytvorený podpis má rovnakú právnu silu ako notársky overený vlastnoručný podpis. Štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe v tejto súvislosti uviedol, že rezort sprístupní poskytovateľom služieb technické návody a štandardy na integráciu podpisovania do webových a natívnych aplikácií.
„Inštitúcie teda nemusia budovať vlastné technologické riešenia pre bezpečné elektronické podpisovanie, môžu využiť riešenie sprístupnené ministerstvom vnútra. Používateľom ich služieb tak umožnia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis alebo úradne osvedčený elektronický podpis pohodlne, napríklad pomocou naskenovania QR kódu alebo prostredníctvom aplikácie eIdentita,“ vysvetlil Krauspe.
Pribudla sekcia eSlužby
Aplikácia eDoklady je podľa ministerstva koncipovaná tak, aby sa postupne rozširovala o nové funkcionality so zámerom umožniť komunikáciu so štátom na jednom mieste, rýchlejšie a jednoduchšie. V týchto dňoch do nej pribudla nová sekcia eSlužby, ktorá predstavuje základ pre otvorený ekosystém digitálnych služieb štátu. Do digitálneho ekosystému môžu orgány verejnej správy pridávať svoje digitálne služby – úradné úkony, overovanie údajov či elektronické formuláre. Ministerstvo vnútra v sekcii eSlužby napríklad sprístupňuje služby rezervačného systému klientskych centier a cudzineckej polície.
Sekciu eSlužby nájdu používatelia v spodnom menu aplikácie s možnosťou prepínať medzi funkciami eDoklady a eSlužby. Všetky potrebné informácie o používaní aplikácií eDoklady a eIdentita sprístupnených v apríli tohto roku sú uverejnené na stránke meid.minv.sk a edoklady.minv.sk. Ich inštalácia je podľa ministerstva vnútra jednoduchá a pri aktivácii elektronických dokladov do mobilu vám pomôže prehľadný sprievodca, ktorého ministerstvo vnútra zapracovalo priamo do procesu aktivácie.