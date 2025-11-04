Ochrankárom pribudnú nové autá za vyše dva milióny eur, moderné vozidlá nie sú podľa ministerstva luxusom

Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií rezortu vnútra pribudne 30 nových áut Audi Q7 SUV v celkovej hodnote 2,12 milióna eur aj s DPH. Ako ďalej ministerstvo vnútra informovalo, konkrétne pôjde o 15 vozidiel s benzínovým a 15 vozidiel s naftovým motorom.
Absentovala pravidelná obmena vozidiel
Bežná cena týchto modelov podľa rezortu vnútra sa začína na sume 75 090 eur, pričom ministerstvo ich obstará za 65 310 eur s DPH za vozidlo, čo predstavuje úsporu 9 780 eur oproti cene základného modelu na jednom vozidle.
„V posledných rokoch na úrade absentovala pravidelná obmena vozidiel, čo negatívne ovplyvňuje technický a vzhľadový stav vozidiel aj efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami ministerstva,“ uviedol rezort s tým, že až 20 percent celého vozového parku spadajúceho pod ochrankárov má priemerný vek 11 rokov a priemerné náklady na opravy jedného vozidla dosahujú približne 56 158 eur. „Staršie vozidlá vyžadujú časté opravy, ktoré sú finančne náročné a nerentabilné,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra.
Úrad na ochranu ústavných činiteľov v súčasnosti zabezpečuje dopravnú ochranu pre 58 chránených osôb – tzv. určených osôb. „Zaisťuje bezpečnosť prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády, ministrov, predsedu Ústavného súdu SR, podpredsedov NR SR, sudcov Špecializovaného trestného súdu a ďalších osôb. Minister vnútra môže podľa aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie prideliť osobnú ochranu aj ďalším ústavným činiteľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom či zahraničným predstaviteľom. Úrad zároveň zohráva kľúčovú úlohu v ochrane demokratických inštitúcií a diplomatov, čím významne prispieva k udržaniu bezpečnosti a poriadku na národnej aj medzinárodnej úrovni,“ zdôraznil rezort vnútra.
Nejde o luxus, ale o nevyhnutnosť
Nové autá podľa ministerstva reflektujú špecifické požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť pri ochrane chránených osôb a efektívnom plnení úloh.
Ministerstvo vnútra zároveň očakáva dodanie 100 kusov vozidiel Škoda Octavia Combi (150 kW) pre dopravnú políciu, 80 kusov Škoda Superb Combi (195 kW) pre dopravnú políciu, 20 kusov Škoda Superb Combi pre Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, 73 kusov Kia Ceed Combi pre kriminálnu políciu a päť áut Ford Ranger pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície.
„Moderné a spoľahlivé vozidlá nie sú luxusom, ale nevyhnutným pracovným nástrojom, umožňujú policajtom efektívne a bezpečne zasahovať, riešiť dopravné nehody, prenasledovať páchateľov a vykonávať preventívnu činnosť v teréne,“ dodal rezort vnútra.