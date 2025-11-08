Cudzinci sa stávajú stabilnou súčasťou slovenského trhu práce, je ich však menej než u susedov

Na Slovensku je dnes zamestnaných viac než 135-tisíc cudzincov, čo predstavuje takmer 7 % všetkých pracujúcich. Tento počet dosiahol v septembri 2025 historicky najvyššiu úroveň, pričom výrazná časť pracovníkov pochádza aj z tretích krajín mimo Európskej únie.
Najväčšou skupinou sú Ukrajinci, ktorých je viac než 50-tisíc, nasledovaní Srbmi, Indmi, Čechmi a Rumunmi. Najrýchlejšie rastie najmä počet Indov – len za rok 2025 sa ich počet takmer strojnásobil a vo viacerých slovenských fabrikách tvoria významnú súčasť produkčných tímov. Zvýšený záujem o cudzincov môžeme pozorovať najmä v oblastiach priemyslu, logistiky a služieb, no čoraz viac pribúdajú aj kvalifikované a technické pozície vrátane remeselníkov a špecialistov.
Nedostatok pracovníkov
Miera nezamestnanosti za 2. štvrťrok 2025 dosiahla 5,3 %, čo je síce mierny nárast oproti minulému roku, no stále ide o relatívne nízku hodnotu. Výsledkom je pretrvávajúci nedostatok pracovníkov najmä na operatívnych a technických miestach, čo zvyšuje potrebu náboru zahraničných pracovníkov. Odborníci z personálnych agentúr Grafton Recruitment a GiGroup zdôrazňujú, že slovenský trh práce napodobňuje európsky trend, kde cudzinci už predstavujú dôležitú a stabilnú súčasť pracovnej sily.
Príklad Českej republiky ukazuje, že zahraniční pracovníci môžu tvoriť aj vyše 15 % zamestnancov, pričom tamojšie prostredie je pre nich atraktívnejšie nielen kvôli lepším mzdám, ale aj vďaka efektívnejším vízovým režimom a podpore náborových programov. Slovensko sa v tomto smere stále vyvíja, pričom kľúčové zostávajú digitalizácia a zrýchlenie administratívnych procesov na cudzineckej polícii.
Okrem administratívnej podpory je podľa odborníkov rovnako dôležitá adaptácia cudzincov v novom pracovnom a spoločenskom prostredí. Firmy už nehľadia na zahraničných zamestnancov iba ako na krátkodobé riešenie, ale ako na trvalých členov svojich kolektívov.
Iniciatívy ako služba Employee Care poskytovaná spoločnosťami Grafton a GiGroup pomáhajú novým pracovníkom zabezpečiť ubytovanie, dopravu, jazykovú podporu či školenia, ktoré uľahčujú ich integráciu. Výsledkom je nižšia fluktuácia, menší počet konfliktov a rýchlejšie dosiahnutie produktivity.
Trh práce sa globalizuje
Najčastejšími profesijnými skupinami medzi cudzincami sú operátori a montéri strojov a zariadení (38,1 %), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (18,5 %), pracovníci v službách a obchode (10,7 %) a kvalifikovaní remeselníci a špecialisti (každá kategória približne po 10 %). Najpočetnejšie zastúpené sú národnosti Ukrajincov (37,5 %), Srbov (6,7 %), Indov (6,6 %), Čechov (5,3 %) a Rumunov (5,2 %).
Podľa odborníkov sa podiel zahraničných pracovníkov na slovenskom trhu môže v nasledujúcich rokoch postupne priblížiť k 15 %, podobne ako v susedných krajinách. Tento rast bude závisieť predovšetkým od zlepšenia povoľovacích procesov a systematickej integrácie cudzincov do pracovného a spoločenského prostredia.
„Trh práce sa globalizuje a Slovensko sa tomuto trendu nevyhne. Čím skôr nastavíme transparentné a predvídateľné pravidlá pre zamestnávanie cudzincov, tým lepšie sa vyrovnáme s nedostatkom pracovníkov,“ skonštatoval Martin Malo, riaditeľ Grafton Slovakia a GiGroup.
Slovensko tak čoraz viac prijíma zahraničných pracovníkov nielen ako dočasnú pomoc, ale ako plnohodnotnú a stabilnú súčasť svojej pracovnej sily, čo reflektuje aktuálne demografické výzvy vrátane nízkej pôrodnosti a starnutia populácie.
