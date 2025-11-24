Ľudskoprávny výbor mal rokovať o tragickom požiari na košickom Luníku XI, koalícia ho však zablokovala

Ako v tejto súvislosti uviedla predsedníčka výboru Lucia Plaváková (PS), takýto postup považuje za mimoriadne cynický.
V košickej mestskej časti Luník IX horela chatrč. Foto: www.facebook.com
Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa v pondelok mal venovať tragickému požiaru v Mašličkove na košickom Luníku IX, kde zomreli dve malé deti, koaliční poslanci ho však zablokovali. Ako v tejto súvislosti uviedla predsedníčka výboru Lucia Plaváková (PS), takýto postup považuje za mimoriadne cynický.

Mali sme rokovať o tragédii dvoch detí a o tom, aké preventívne opatrenia štát potrebuje, aby sa podobné prípady neopakovali. Prišli štátni tajomníci z rezortov spravodlivosti aj práce, no pre obštrukciu koalície sme nemohli prerokovať nič,” uviedla Plaváková.

Koalícia schôdzu zablokovala

Podpredsedníčka poslaneckého klubu progresívcov Zuzana Števulová zároveň pripomenula, že výbor mal diskutovať aj o návrhu uznesenia, ktorým by štát jednak odškodnil rodiny z Mašličkova, a zároveň zriadil krízový fond pre podobné prípady.

Keďže koalícia sa rozhodla schôdzu blokovať, predložíme uznesenie priamo do pléna NR SR a budeme žiadať jeho prerokovanie ešte na tejto schôdzi,“ zdôraznila.

PS bude žiadať opätovné zvolanie výboru

Výbor sa tiež mal zaoberať situáciou na cudzineckej polícii. „Riešime problém, ktorý už rok zasahuje desiatky tisíc cudzincov, zamestnávateľov, školy aj rodiny. Máme nedostatok termínov, neprehľadné postupy, slabé elektronické služby a stále nevyšetrené obchodovanie s termínmi. Koalícia však opäť dala najavo, že o týchto témach diskutovať nechce,“ skonštatovala Števulová. Doplnila, že progresívci budú žiadať opätovné zvolanie výboru.

V košickej mestskej časti Luník IX, v časti Mašličkovo, ešte začiatkom novembra horela chatrč. Požiar si vyžiadal životy dvoch maloletých detí.

