Smutný začiatok Sviatku všetkých svätých, pri nehodách pri Komárne a Šali vyhasli tri životy – FOTO

Sviatok všetkých svätých sa v Nitrianskom kraji začal smutne, pri dvoch dopravných nehodách zomreli tri osoby. Nitrianska polícia o tom informovala na sociálnej sieti a spresnila, že prvá tragická nehoda sa udiala v piatok 31. októbra vo večerných hodinách na výjazde z Komárna smerom na Novú stráž.
Do chodca, ktorý sedel na ceste, tu narazil 53-ročný vodič vozidla Renault. Vodič zrážke nedokázal už zabrániť a 60-ročný chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol, tá vyšla s negatívnym výsledkom.
Vyhasli životy dvoch mladých ľudí
V sobotu v skorých ranných hodinách bolo všetky zložky vyslané aj k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste II/573 za Šaľou smerom na obec Vlčany.
„Vodič vozidla Volkswagen z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cestu, pričom sa auto pravdepodobne niekoľkokrát prevrátilo a následne zostalo stáť. Pri dopravnej nehode, žiaľ, dve osoby vo veku 18 rokov utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovala nitrianska polícia. Ďalšia, 19-ročná žena, utrpela zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice. Operačný dôstojník vyslal na miesto aj posttraumatický tím.
Polícia zisťuje okolnosti tragédií
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina obidvoch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície. Policajti súčasne apelujú na vodičov, aby nezabúdali na to, že život je krehký a za volantom rozhodujú okamihy. Vodičov žiadajú, aby jazdili s rozvahou, boli ohľaduplní, trpezliví a hlavne spomalili.
„Myslite na to, že na vás doma niekto čaká. Jazdite tak, aby počas Sviatku všetkých svätých nepribúdali sviečky tam, kde by nemali, na krajniciach našich ciest,“ uzavrela nitrianska polícia.