Hasiči a policajti opäť dokázali, že sú hrdinami. Ministerstvo im odovzdalo pamätné medaily za záchranu životov – FOTO

Hudba Ministerstva vnútra SR počas podujatia Dni Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sa uskutočnili 19. – 20. septembra 2025 v Incheba Expo Bratislava. Bratislava, 20. september 2025. Foto: SITA/MV SR
V rámci Dní Ministerstva vnútra SR rezort ocenil policajtov aj hasičov, ktorí sa podieľali na záchrane ľudských životov. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, policajti napríklad dokázali zachrániť muža, ktorý stál na moste a chcel ukončiť svoj život.

Namiesto rozkazov mu ponúkli rozhovor, cigaretu a vlastnú nabíjačku, aby si mohol pozrieť fotografie svojej dcéry – práve vďaka tomu našiel dôvod žiť. V inom prípade okamžite zasiahli, keď muž skolaboval na ulici. Skontrolovali dýchacie cesty, zastavili krvácanie a pripravili defibrilátor, vďaka čomu sa muž prebral k životu.

Policajti zachraňovali aj po nehodách a kolapsoch

Medzi ocenenými policajtmi boli aj tí, ktorí po nehode motocykla oživovali ženu, ktorá nejavila známky života. „Kým niektorí sa postarali o šokovaného vodiča, iní pokračovali v masáži srdca, až kým sa zranená sama nenadýchla. V ďalšom prípade upokojovali cez telefón ženu, ktorá chcela spáchať samovraždu, a zároveň koordinovali kolegov, aby ju včas našli. Nezaváhali ani pri zásahu v železničnom tuneli, kde jeden z policajtov zastavoval blížiaci sa vlak, kým druhý vyviedol ženu z koľajiska do bezpečia,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.

MV SR: Dni Ministerstva vnútra SR
Hudba Ministerstva vnútra SR počas podujatia Dni Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sa uskutočnili 19. – 20. septembra 2025 v Incheba Expo Bratislava. Bratislava, 20. september 2025. Foto: SITA/MV SR

Pohotovosť policajtov podľa rezortu zachránila životy aj pri kolapsoch a dopravných nehodách. „Policajti začali s masážou srdca a použitím defibrilátora priamo na ulici, spriechodňovali dýchacie cesty cyklistovi ležiacemu v kaluži krvi či asistovali lekárom pri resuscitácii muža, ktorý skolaboval počas prechádzky so psom,“ uviedlo ministerstvo. Doplnilo, že policajti si za spomenuté skutky prevzali medaily ako symbol vďaky a uznania.

Medaily dostali aj hasiči

Ocenenia sa rovnako obdržali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Tí napríklad pomáhali zranenému cyklistovi po náraze do stromu v ťažko dostupnom teréne, pri požiari bytu, kde zostala uväznená imobilná osoba, pri záchrane života ženy, ktorá skočila z mosta Márie Valérie v Štúrove do rieky Dunaj ako aj pri tragickej udalosti na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde útočník napadol nožom zamestnancov a študentov školy.

Pamätné medaile oceneným hasičom odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentom HaZZAdriánom Mifkovičom. Všetci ocenení podľa rezortu vnútra preukázali odvahu, duchaprítomnosť a profesionalitu v najťažších chvíľach.

MV SR: Dni Ministerstva vnútra SR
V popredí zľava: Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok počas oceňovania hrdinov v rámci podujatia Dni Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sa uskutočnili 19. – 20. septembra 2025 v Incheba Expo Bratislava. Bratislava, 20. september 2025. Foto: SITA/MV SR
