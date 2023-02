Smer-SD je v prieskume druhý, OĽaNO so Sme rodina tesne pre sebe a Dzurinda pod dvomi percentami

Pokiaľ by sa parlamentné voľby uskutočnili v prvej polovici februára, vyhrala by ich strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 18,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj.

V prvej trojke aj progresívci

Prieskum sa uskutočnil od 7. do 13. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov telefonickou formou. Respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“.

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 16,3 percenta hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko (13,7 percenta), Sloboda a solidarita so 7,9 percentami, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) má 7,3 percenta a Sme rodina 7,1 percenta.

Za ľudí sú nad dvomi percentami

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 6,9 percenta hlasov a Republika, ktorá by získala 6,6 percenta hlasov.

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (4,0 percenta), Maďarské fórum (2,8 percenta), Za ľudí (2,3 percenta), Aliancia – Szövetség (2,1 percenta) a tiež Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (1,5 percenta) s Modrou koalíciou (1,3 percenta).

Vzhľadom na výsledky volieb by Hlas-SD v parlamente získal 33 kresiel, Smer-SD 29 kresiel, Progresívne Slovensko by malo 24, SaS 14, OĽaNO a Sme rodina zhodne po 13 kresiel a KDH s Republikou po 12 kresiel.

Podľa prieskumu 62 percent opýtaných vedelo, koho by vo voľbách volilo. Naopak, necelých 16 percent respondentov uviedlo, že by voliť nešlo. Bezmála 20 percent opýtaných nevedelo na otázku odpovedať a 2,3 percenta odpovedať nechcelo.