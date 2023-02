Smer stráca na Hlas šesť percent, SaS je tesne nad piatimi a voličov si našla aj Modrá koalícia

Ak by sa parlamentné voľby konali tento mesiac, vyhrala by ich strana Hlas-SD s 20,8 percenta hlasov voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robila v dňoch od 1. februára do 8. februára na vzorke 1 017 respondent pre reláciu televíziu Markíza.

Sme rodina má 7,7 percenta

Na druhom mieste by sa so 14,6 percentami umiestnila strana Smer-SD a tretie by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 11 percentami hlasov respondentov.

Do prieskumu sa prvýkrát zaradila aj strana Modrá koalícia Mikuláša Dzurindu. Stranu by podľa výsledkov prieskumu volili dve percentá voličov.

Hnutie Republika by volilo 8,5 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina 7,7 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by získalo 6,9 percenta hlasov voličov.

Hlas-SD by mal 38 poslancov

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získalo v prieskume podporu 6,4 percenta hlasov respondentov. Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 5,3 percenta.

Pred bránami Národnej rady SR by ostali Aliancia – Szövetség (4,5 %), Slovenská národná strana (3,6 %), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (2,9 %) a Modrá koalícia (2 %). Za ľudí by v tomto mesiaci volilo už len jedno percento voličov.

Hlas-SD by mal v parlamente 38 poslancov, Sme-SD 27, PS 20, Republika 16, Sme rodina 14, KDH 13, OĽaNO 12 a SaS 10 zákonodárcov.