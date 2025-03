Smer nie je ochotný zúčastniť sa „divadelnej hry“ opozície o zmrazení platov politikov, vyhlásil Richter

Smer-SD nie je ochotný zúčastniť sa „divadelnej hry“ opozície o zmrazení platov politikov. Uviedol to v utorok predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter na tlačovej besede.

Stretnutie predsedov poslaneckých klubov k tejto téme iniciuje predseda poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Dubéci. Návrh na zmrazenie platov politikov zatiaľ predložilo do parlamentu len hnutie Slovensko.

„Pán Dubéci ma o tom písomne informoval, my však nie sme ochotní sa zúčastňovať nejakej divadelnej hry, ktorú opozícia v tomto prípade ponúkne. Čo sa týka samotného návrhu, my si ho prejdeme na poslaneckom klube, ale v tejto chvíli sa k tomu nevyjadrujem,“ povedal Richter.

S Radačovským bude komunikovať Smer-SD

Nový poslanec Národnej rady SR Miroslav Radačovský, ktorý v utorok nahradí v pléne Rudolfa Huliaka, nevstúpi do klubu Slovenskej národnej strany, ale bude s ním komunikovať Smer-SD.

„Budeme s ním komunikovať my z pozície poslaneckého klubu strany Smer a informovať ho o postupoch. Každopádne, je tu garancia, ktorú dal, že bude v plnej miere podporovať vládnu koalíciu a hlasovať za všetky vládne návrhy a zákony v zmysle programového vyhlásenia vlády,“ povedal Richter. Ak by Radačovský požiadal o vstup do klubu Smeru-SD, rozhodoval by o tom klub.

Voľba predsedu parlamentu aj odvolanie Remišovej

V poradí 33. schôdza parlamentu sa začína v utorok o 13:00 a končiť má 16. apríla, čiže v stredu pred Veľkou nocou. V jej programe je 156 bodov. Na úvod schôdze bude zaradená voľba predsedu parlamentu. V tajnom hlasovaní mu podľa Richtera vyjadrí podporu všetkých 42 poslancov Smeru-SD.

Rovnako mienia podporiť aj voľbu poslanca Ivana Ševčíka z Národnej koalície na post predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Zároveň chcú odvolať opozičnú poslankyňu Veroniku Remišovú z postu predsedníčky Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa Richtera porušila ústavu a zákon, bližšie to však nekonkretizoval.

Dlho očakávaná schôdza

„Je to dlho očakávaná schôdza a plní očakávania sme aj my, pretože táto schôdza by mala v plnej miere potvrdiť, že táto koalícia je plne konsolidovaná a 79 poslancov funguje nielen na tejto schôdzi, ale aj po zvyšok volebného obdobia,“ skonštatoval Richter.

Zároveň pochválil svojho straníckeho šéfa Roberta Fica za výsledky, ktoré dosiahol pri riešení koaličnej krízy po tom, čo komunikáciu nezvládli predsedovia strán Hlas-SD a Slovenskej národnej strany.

Poslanecký klub Smeru bude hlasovať za všetky vládne návrhy zákonov

Poslanecký klub Smeru-SD bude hlasovať za všetky vládne návrhy zákonov. „V druhom čítaní očakávame, že budú zapracované pozmeňováky a budeme môcť hlasovať aj za zákon, ktorý rieši problematiku vodárenských spoločností a záchranky,“ uviedol Richter. Dodal, že sťahujú z programu návrh uznesenia, ktoré sa týkalo 30. výročia 17. novembra, pretože je to už neaktuálne.

Spoločne sa bude konať rozprava k dvom návrhom na novelu ústavy, jeden je vládny a druhý predložilo KDH. V druhom čítaní bude podľa Richtera priestor pre hľadanie prieniku, aby boli zapracované aj návrhy opozície, pretože na schválenie zmeny ústavy potrebujú 90 hlasov. Viaceré návrhy zákonov z dielne SNS sa stiahnu alebo presunú.