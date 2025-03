Progresívci zvolávajú stretnutie šéfov klubov, chcú presadiť zmrazenie platov poslancov – VIDEO

Progresívne Slovensko (PS) zvoláva stretnutie šéfov poslaneckých klubov, na ktorom chce dosiahnuť dohodu na zmrazení platov poslancov do konca tohto volebného obdobia. Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci im v pondelok poslal list, v ktorom ich žiada o stretnutie v národnej rade na budúci týždeň.

„Na základe veľmi štedrého valorizačného mechanizmu budú poslancom národnej rady zvýšené odmeny o 200 až 250 eur a prispejú k už teraz štedrej odmene,“ upozorňuje Dubéci. Dodal, že ide o jeden z najštedrejších valorizačných mechanizmov, ktoré máme vo verejnom sektore.

Základné minimum

„Toto všetko sa deje v čase bezprecedentnej inflácie a zdražovania, ktoré občania a firmy pociťujú na zvýšených cenách energií, potravín, bývania a nakoniec aj na daňovom zaťažení. Ja som naozaj hlboko presvedčený o tom, že národná rada má ísť v takýchto veciach vzorom, a my poslanci národnej rady sa nemôžeme tváriť, že sa nás zdražovanie a život bežných ľudí netýka,“ povedal.

Dubéci je presvedčený o tom, že je to základné minimum, na ktorom by sa mali zhodnúť naprieč opozíciou aj koalíciou, vzhľadom k tomu, čo sa deje v našej spoločnosti a ekonomike. „Je to prvý krok, potom sa bavme o tom, či vieme ísť aj ďalej,“ dodal.

Progresívci sa pripájajú k iniciatíve hnutia Slovensko

Na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predložilo návrh na zmrazenie platov ústavných činiteľov hnutie Slovensko. „Oceňujeme, že Progresívne Slovensko sa pripája k iniciatíve hnutia Slovensko, ktoré na najbližšiu schôdzu predložilo návrh na zmrazenie platov politikov. Evidujeme vyjadrenia viacerých poslancov koalície, ktorí tvrdia, že so zmrazením platov nemajú problém. Veríme, že svoje slová potvrdia aj pri hlasovaní o našom návrhu zákona a platy si zmrazia,“ uviedlo hnutie.

Ak by návrh neprešiel, platy politikov by sa automaticky zvýšili a najbližšieho polroka by nemohol úpravu platov politikov nikto predložiť. „Sme ochotní diskutovať o vylepšeniach nášho zákona. Podstatné je, aby návrh prešiel na marcovej schôdzi prvým čítaním,“ uviedol poslanec a člen výboru pre financie a rozpočet Július Jakab (hnutie Slovensko).

Návrh hnutia Slovensko

Ako sa píše v návrhu hnutia Slovensko, v roku 2025 si poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v závislosti od miesta trvalého pobytu mesačne prilepší o 209 eur, respektíve o 237 eur. Okrem toho bude mať každý poslanec o 254 eur vyšší rozpočet na úhradu nákladov spojených so zriadením svojej regionálnej kancelárie.

V prípade prezidenta to znamená medziročný nárast jeho odmeny až o 1 128 eur. V prípade schválenia návrhu by došlo k zmrazeniu platov prezidenta, poslancov, asistentov poslancov a výdavkov na prevádzku poslaneckej kancelárie na úroveň z roku 2024.

V pláne je aj voľba predsedu parlamentu

Riadna schôdza národnej rady sa začína v utorok po pauze, ktorá trvala tri a pol mesiaca. Okrem iného je v pláne voľba predsedu Národnej rady SR, na ktorej sa poslanecký klub PS neplánuje zúčastniť. PS predloží niekoľko vlastných návrhov, okrem iného zákaz vlastníctva médií politikmi, návrh na flexibilné čerpanie materskej a otcovskej dovolenky či flexibilné platenie preddavkov na daň z príjmu.

Dubéci zároveň opätovne apeluje na koalíciu, aby zrušila transakčnú daň, ktorú kritizujú aj koaliční poslanci. Roman Michelko sa cez víkend v diskusnej relácii vyjadril, že SNS je za zrušenie transakčnej dane od budúceho roka.

„Počúvam to zo všetkých koaličných klubov, oni chápu, že tá daň nie je urobená poriadne, čo ani nemôže byť, pretože je esenciálne zlá. Tak ak tomu všetci rozumejú, nech to kľudne pripravia aj oni, nemusia čakať na opozičný návrh,“ poukázal Dubéci.