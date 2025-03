Fico má podľa Danka zverejniť dohodu s Migaľom. Európa podľa neho “zbuznatela”

Riešenie koaličnej krízy vymenovaním nových ministrov je zlý príklad pre spoločnosť. Zároveň to môže dávať návod nespokojným koaličným poslancom, aby si ukrojili z moci.

„Rešpektujem riešenie, ale je to na zodpovednosti premiéra Roberta Fica,“ povedal v televíznej relácii „Politika 24“ predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že ministri by mali mať aj určitú odbornosť.

Dohody s Huliakom a Migaľom by mal Fico zverejniť

Dodal, že memorandum podpísané medzi premiérom a novými ministrami Rudolfom Huliakom a Samuelom Migaľom by malo byť zverejnené tak, ako aj koaličná zmluva. „Tým by sa vyvrátili pochybnosti verejnosti o kupovaní poslancov,“ povedal Danko. Momentálne taktiež už nič nebráni tomu, aby bol Richard Raši predsedom parlamentu, je to v rukách strany Hlas-SD.

Danko hovoril aj o novom náhradníkovi na uvoľnené poslanecké miesto SNS v parlamente, Miroslavovi Radačovskom. „Ja som s ním telefonoval a chce podporovať túto vládu. Nemá však záujem o vstup do klubu SNS, ja mu to brať nebudem,“ povedal Danko.

Európa „zbuznatela“

Šéf SNS v relácii spomenul tému trojmesačnej vojenskej služby, ktorú by chcel v koalícii otvoriť. „Základná vojenská služba je aj téma západných štátov a myslím si, že táto služba nikomu neublíži a je dôležité mať základný vojenský výcvik. Európa zbuznatela a toto sa musí zmeniť. Máme tu generáciu, ktorej chýbajú určité návyky,“ povedal Danko s tým, že je nutné sa vrátiť k hodnotám, autoritám a rešpektovaniu štátu. Dodal, že ako politik musí hovoriť aj o týchto hodnotách.

„Som presvedčený, že peniaze na pochody LGBTI by nemali ísť. Ak nemáme peniaze pre Slovenskú filharmóniu a financujeme takéto pochody, ktoré vyvolávajú napätie, a inde peniaze chýbajú,“ vysvetlil Danko.

Národniari navrhli zákon o ochrane mena

Podľa neho je paradoxom v spoločnosti aj to, že za toto môžu na vás ľudia podávať trestné oznámenia. „Ja som ostal v nemom úžase, nakoľko ma čaká výsluch na polícii za billboard, že sme zastavili financovanie projektov LGBTI. Som zvedaví, čo je v predmete oznámenia. A ten, kto to podal, tak veľmi rýchlo na neho podám tiež trestné oznámenie. Tu každý na vás môže nezodpovedne podať oznámenie, alebo vám poškodiť meno,“ povedal Danko s tým, že aj preto v SNS navrhli zákon o ochrane mena. „V prípade, že médiá zasiahnu do vašej dobrej povesti, budete mať právo sa brániť,“ povedal.

Danko tiež spomenul, že navrhli zriadiť Národný mediálny úrad a už majú pripravené aj paragrafové znenie. „Myslím si, že ministerka Martina Šimkovičová ho do leta aj predloží. Aby rada pre mediálne služby bola nahradená touto inštitúciou, nakoľko Slovensko sa musí začať vysporiadať so šialenstvami na sociálnych sieťach a toto bude dobrý nástroj na zabránenie zneužívania sociálnych sietí,“ uzavrel Danko.