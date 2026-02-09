Ruský minister zahraničných vecíSergej Lavrov obvinil administratívu prezidentaDonalda Trumpa z odmietania plniť údajné rusko‑americké dohody o Ukrajine a z presadzovania politiky „ekonomickej dominancie“.
Podľa exilového webu The Moscow Times v rozhovore, ktorý v pondelok zverejnila v Rusku registrovaná TV BRICS, Lavrov vyhlásil, že USA sabotujú zlepšenie vzťahov aj rokovania o ukončení vojny. Lavrov tvrdí, že USA ustúpili od tzv. „dohôd z Anchorage“ z roku 2025, podľa ktorých mala Ukrajina bez boja odovzdať Rusku celý Donbas.
Nedodržaný sľub
„Dali nám ponuku, my sme súhlasili a problém mal byť vyriešený,“ povedal ruský minister v rozhovore s tým, že Moskva bola pripravená prijať ponuku Spojených štátov, ktoré ju údajne teraz odmietajú.
Biely dom existenciu takýchto dohôd nikdy nepotvrdil a vo vyhlásení pre ukrajinský portál The Kyiv Independent ju poprel. Americký zdroj oboznámený s problematikou uviedol, že Washington „nenúti Ukrajinu k územným ústupkom“ a že obsah mierovej dohody musí byť výsledkom dohody Kyjeva a Moskvy.
Všetko naopak
Lavrov tiež kritizoval USA, že nezrušili žiadne zo zákonov bývalého prezidentJoea Bidena, ktorými uložil sankcie voči Rusku po začiatku vojny na Ukrajine. Naopak Trumpova administratíva ešte pritvrdila, keď minulý október zaviedla sankcie proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam Lukoil a Rosnefť.
„Všetko je naopak: zavádzajú nové sankcie a na mori vedú vojnu proti (našim) tankerom,“ povedal Lavrov.
Snaha o ekonomickú dominanciu
Okrem toho, že Washington nedodržal to, čo podľa ruského ministra údajne sľúbil v súvislosti s Ukrajinou, „nevidíme ani žiadne pozitívne vyhliadky v ekonomickej oblasti“.
„Washington sa podľa nášho názoru usiluje získať kontrolu nad globálnymi trasami dodávok energií, ktoré zásobujú veľké ekonomiky na viacerých kontinentoch,“ povedal šéf ruskej diplomacie. Dodal, že Moskva je otvorená spolupráci s USA, ale „Američania sami vytvárajú na tejto ceste umelé prekážky“.