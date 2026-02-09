Zelenskyj prišiel s informáciami o ekonomickej spolupráci medzi Ruskom a USA, objem „Dmitrijevovho balíka“ má byť 12 biliónov dolárov

Rusko ponúklo Spojeným štátom rozsiahlu ekonomickú dohodu v celkovej hodnote približne 12 biliónov dolárov, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ako referuje web Espreso TV, návrh mal americkej strane prezentovať osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira PutinaKirill Dmitrijev.
Ukrajina podľa Zelenského nepozná všetky detaily možných bilaterálnych ekonomických alebo obchodných dohôd medzi Moskvou a Washingtonom, no disponuje určitými spravodajskými informáciami.
„Dmitrijevov balík“
„Napríklad mi spravodajské služby ukazovali takzvaný ‚Dmitrijevov balík‘, ktorý prezentoval v USA. Jeho objem je približne 12 biliónov dolárov. Ide vraj o balík ekonomickej spolupráce medzi Amerikou a Ruskom,“ povedal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta existuje reálna možnosť, že Spojené štáty a Rusko by mohli podpísať takéto alebo podobné dvojstranné dokumenty. Zároveň však upozornil, že signály v médiách naznačujú, že súčasťou rokovaní môžu byť aj otázky priamo sa dotýkajúce Ukrajiny.
Otázky týkajúce sa Ukrajiny
„Existujú aj rôzne signály v médiách, a nielen tam, že by sa tam mohli objaviť aj otázky týkajúce sa Ukrajiny. Napríklad nášej suverenity alebo bezpečnosti Ukrajiny,“ uviedol Zelenskyj.
Kyjev podľa neho jasne odmieta akékoľvek dohody, ktoré by sa týkali Ukrajiny bez jej účasti. „Jednoznačne ukazujeme, že Ukrajina nebude podporovať ani len potenciálne dohody strán o nás bez nás,“ zdôraznil ukrajinský prezident.