Slovensko vo štvrťfinále ZOH 2026 vyzve výber Nemecka, ktorý si poľahky poradil s Francúzmi - FOTO

Pred štyrmi rokmi Nemci pod piatimi kruhmi vypadli práve so Slovákmi, v osemfinále im podľahli 0:4.
Leon Draisaitl
Nemecký hokejový útočník Leon Draisaitl prijíma gratulácie po góle do francúzskej bránky v súboji ZOH 2026o postup do štvrťfinále. Foto: SITA/AP
Súpermi slovenskej hokejovej reprezentácie vo štvrťfinále mužského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo budú hráči Nemecka. V súlade s očakávaniami totiž v osemfinále zdolali výber Francúzska 5:1.

Duel Slovensko – Nemecko je na programe v stredu 18. februára o 12.10 h a jeho víťaz postúpi do semifinále, bude teda v hre o medailu aj počas záverečného olympijského víkendu. Zaujímavosťou je, že pred štyrmi rokmi Nemci vypadli práve so Slovákmi, v osemfinále im podľahli 0:4. Slovenský výber potom dokráčal až k bronzu.

Rozhodnuté bolo už prvej tretine

Za ostatnú dekádu to však bol jediný triumf Slovákov nad Nemcami na vrcholnom fóre. Predtým naposledy ich hokejisti spod Tatier zdolali na MS 2013. Pod piatimi kruhmi im predtým podľahli v predturnaji ZOH 2002 v Salt Lake City aj v súboji o 9. priečku na ZOH 1998 v Nagane.

O postupe do štvrťfinále nemeckí reprezentanti rozhodli prakticky už v I. tretine. V 4. minúte skóroval v presilovke hviezdny Leon Draisaitl, v 11. minúte pridal poistku Frederik Tiffels a ešte pred prvou sirénou skóroval aj John-Jason Peterka.

Bodka za duelom

V ďalšom priebehu síce Pierre-Édouard Bellemare skorigoval, ale bodku za duelom dali góly Joshuu Samanského v početnej výhode a Nica Sturma do prázdnej bránky pri power-play súpera.

Štvrťfinálovú miestenku si v utorok vybojovali už aj Švajčiari, ktorí domácich Talianov zdolali 3:0. Ich stredajšími súpermi budú Fíni.

