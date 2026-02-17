Slovensko vo štvrťfinále ZOH 2026 vyzve výber Nemecka, ktorý si poľahky poradil s Francúzmi - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Súpermi slovenskej hokejovej reprezentácie vo štvrťfinále mužského turnaja na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo budú hráči Nemecka. V súlade s očakávaniami totiž v osemfinále zdolali výber Francúzska 5:1.
Duel Slovensko – Nemecko je na programe v stredu 18. februára o 12.10 h a jeho víťaz postúpi do semifinále, bude teda v hre o medailu aj počas záverečného olympijského víkendu. Zaujímavosťou je, že pred štyrmi rokmi Nemci vypadli práve so Slovákmi, v osemfinále im podľahli 0:4. Slovenský výber potom dokráčal až k bronzu.
Hokej: Zápas Nemecko - Francúzsko rozhodla prvá tretina, Slovensko už pozná súpera na štvrťfinále - FOTO
Rozhodnuté bolo už prvej tretine
Za ostatnú dekádu to však bol jediný triumf Slovákov nad Nemcami na vrcholnom fóre. Predtým naposledy ich hokejisti spod Tatier zdolali na MS 2013. Pod piatimi kruhmi im predtým podľahli v predturnaji ZOH 2002 v Salt Lake City aj v súboji o 9. priečku na ZOH 1998 v Nagane.
O postupe do štvrťfinále nemeckí reprezentanti rozhodli prakticky už v I. tretine. V 4. minúte skóroval v presilovke hviezdny Leon Draisaitl, v 11. minúte pridal poistku Frederik Tiffels a ešte pred prvou sirénou skóroval aj John-Jason Peterka.
Bodka za duelom
V ďalšom priebehu síce Pierre-Édouard Bellemare skorigoval, ale bodku za duelom dali góly Joshuu Samanského v početnej výhode a Nica Sturma do prázdnej bránky pri power-play súpera.
Slovenskí hokejisti sa zhodli, že súpera si nevyberajú. Nevypláca sa to, vraví Sukeľ - FOTO
Štvrťfinálovú miestenku si v utorok vybojovali už aj Švajčiari, ktorí domácich Talianov zdolali 3:0. Ich stredajšími súpermi budú Fíni.