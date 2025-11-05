Slovensko ročne dováža takmer 4 kilá sviečok na obyvateľa, v EÚ patríme medzi rekordérov

Počas dušičkového obdobia, kedy každoročne holdujeme svetlu sviečok, zaznamenáva ekonomika špecifický sezónny jav. Dopyt po sviečkach rastie už od konca leta a kulminuje v októbri, no slovenskí obchodníci sa na Dušičky pripravujú o niečo skôr. Dovoz sviečok na Slovensko dosahuje svoj vrchol už v septembri, hovorí analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák.
Európsky trend
Podľa jeho analýzy približne polovica všetkých ročných dovozov sviečok pripadá v krajinách EÚ na obdobie od augusta do novembra. Slovensko teda kopíruje európsky trend, no s miernym predstihom. Európska únia ako celok nie je v oblasti sviečok sebestačná. Ročne dováža takmer 665-tisíc ton sviečok v hodnote blízko dvoch miliárd eur, pričom dovozy prevyšujú vývozy o približne 65-tisíc ton, teda 144 gramov na obyvateľa.
V peňažnom vyjadrení je hodnota dovozov vyššia o 137 miliónov eur, čo predstavuje približne 30 centov na osobu. Z mimoeurópskych krajín až 85 % sviečok pochádza z Číny, zvyšok najmä z Vietnamu (4 %), Veľkej Británie a Spojených štátov (po 1,5 %). Kým ázijské krajiny pokrývajú lacnejší segment trhu, britské a americké dovozy sa zameriavajú na prémiové sviečky, ktorých hodnota tvorí až 5-6 % mimoeurópskeho importu.
Najväčší dovozca
Intenzívny obchod však prebieha aj v rámci samotnej EÚ, kde vnútorný obchod tvorí približne tri štvrtiny celkového pohybu sviečok. Z 27 členských štátov až 22 viac sviečok dováža, než vyváža. Dominantnou exportnou krajinou je Poľsko, ktoré zabezpečuje takmer polovicu všetkých vývozov EÚ (46 %). Silné pozície majú aj Holandsko (11 %) a Belgicko (7 %), hoci ich čísla zvyšujú aj reexporty ázijských výrobkov.
Nemecko je najväčším dovozcom sviečok v Európe, s podielom 27 % na celkovom importe, čo predstavuje približne 1,5 kilogramu sviečok na obyvateľa ročne. Zaujímavé je podľa analytika postavenie Česka, ktoré patrí medzi najväčších vývozcov aj dovozcov. Ročne vyváža menej sviečok, ako dovezie, no v hodnote má obchod kladný, pretože exportuje najmä drahšie, prémiové sviečky.
V prepočte na obyvateľa patria medzi najväčších vývozcov sviečok Lotyšsko (6,9 kg), Estónsko (6,4 kg) a Slovinsko (4,8 kg), no absolútnym lídrom je Poľsko s 7,5 kg na obyvateľa. Na druhej strane stojí Holandsko ako najväčší dovozca, teda 4,5 kg sviečok na osobu ročne.
Obchodná bilancia
Slovensko sa v tomto rebríčku nachádza vysoko. Ročne dováža 3,8 kg sviečok na obyvateľa, čím sa radí medzi najväčších čistých importérov v EÚ. V čistom vyjadrení sa k nám dovezie o 2,3 kg sviečok na osobu viac, než sa vyvezie, pričom hodnota dovozov prevyšuje vývozy o takmer 7 eur na obyvateľa.
„Viac sviečok v čistom vyjadrení doviezlo minulý rok už len Rakúsko,“ uvádza Ľubomír Koršňák. Slovensko síce dosahuje mierne nadpriemerné vývozy, teda 1,6 kg sviečok na osobu oproti priemeru EÚ 1,3 kg, no dlhodobo má deficitnú obchodnú bilanciu.
Najnižší schodok vykázalo v roku 2015, no v posledných rokoch sa bilancia systematicky zhoršuje. Dôvodom je podľa analytika najmä silný rast dovozov, ktoré za posledných päť rokov stúpali v priemere o 14 % ročne, pričom ich hodnota sa zvyšovala až o 23 % ročne, teda najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín EÚ. Drvivá väčšina sviečok na slovenskom trhu pochádza z iných členských štátov. Až 97 % dovozov smeruje z EÚ.
Hlavný dodávateľ
Poľsko dominuje ako náš hlavný dodávateľ s podielom 63 %, nasleduje Holandsko (9 %), Nemecko a Česko (po 7 %). Naopak, čínsky podiel tvorí len 2,6 %, bez započítania reexportov. Aj slovenskí výrobcovia väčšinu svojich produktov vyvážajú v rámci EÚ, prevažne do okolitých krajín. Takmer polovica slovenských sviečok putuje do Česka, ďalších 27 % do Rakúska a 17 % do Maďarska.
Koršňák upozorňuje, že Slovensko sa v rámci EÚ profiluje ako malý, no rýchlo rastúci importér sviečok s rastúcou jednotkovou cenou dovozov, čo naznačuje aj rast záujmu o kvalitnejšie produkty. „V čistom vyjadrení Slováci v roku 2024 doviezli o 900 gramov sviečok na osobu viac ako v roku 2019,“ dopĺňa analytik.