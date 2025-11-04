Trnavské občianske združenie spustilo zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom

Pamätník nenarodeným deťom nedávno vážne poškodil požiar.
Pamätník nenarodeným deťom v Trnave
Slávnostné požehnanie Pamätníka nenarodeným deťom v Trnave, dňa 27. decembra 2022 Foto: archívne, SITA/ Pavol Machovič
Zbierku na obnovu Pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste spustilo občianske združenie Naše MesTTo na darcovskej platforme Donacia.sk. Cieľom je získať 33 tisíc eur, ktoré budú použité na obnovu podstavca a súsošia, na úpravu okolia a pietnej zóny a na inštaláciu ochranných prvkov proti požiaru a vandalizmu.

Pamätník nenarodeným deťom v nedeľu 2. novembra v skorých ranných hodinách vážne poškodil požiar. Jeho príčinou bola podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Pamätník bol v tom období obložený horiacimi sviečkami a kahancami.

Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra 2022. Ľudia k nemu často, hlavne v dušičkovom období zapaľovali sviečky. Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu.

Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podarilo po viac ako troch rokoch dotiahnuť do úspešného konca v závere roku 2022 združeniu Naše MesTTo. Pamätník bol aj pôvodne vo veľkej miere financovaný peniazmi od darcov, zo zbierok či z benefičných koncertov. Množstvo prác pri jeho výstavbe vykonali dodávatelia bez nároku na odmenu.

