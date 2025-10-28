Dušičky a Halloween sú dve strany jednej mince, podľa teológa ich rozpor závisí od úmyslu - ROZHOVOR

Halloween je často vnímaný najmä v očiach veriacich ako protikresťanský až diabolský sviatok. Dokonca zaznievajú názory, že ide o „americký výmysel“, ktorý ničí podstatu Sviatku všetkých svätých a Spomienku na všetkých verných zosnulých – ľudovo Dušičky. Teológ a italianista Ľubomír Švorca v rozhovore pre SITA tieto mýty vyvrátil.
Vysvetlil, že predchodca Halloweenu tu bol v skutočnosti skôr než Amerika. Svoje korene má v predkresťanských keltských rituáloch, ktorých začiatky možno sledovať už viac ako tisíc rokov pred naším letopočtom, a teda oveľa skôr, ako vzniklo kresťanstvo, a oveľa skôr, ako vznikla Amerika.
Tento sviatok podľa slov Švorcu pochádza z keltskej kultúry, keď si pripomínali najmä prirodzené veci ako koniec žatvy a začiatok nového obdobia.
Halloween má korene v Európe
Tento sviatok sa naďalej rozvíjal a vkladali sa doň aj ďalšie rôzne prvky, najmä z írskej či škótskej kultúry. „Napríklad, že deti dostávali za modlitbu za zomrelých nejaké sladkosti, čo je akoby predchodcom toho Halloveenského Trick or Treat. Súčasný Halloween môžeme datovať do 19. až 20. storočia, a tú úplne aktuálnu verziu do 20. storočia, najmä po druhej svetovej vojne v Amerike,“ vysvetlil teológ. Halloween má teda korene v Európe, následne v inej podobe pokračoval do Ameriky a vrátil sa naspäť do Európy zase v inej podobe.
Sú Dušičky a Halloween v rozpore?
To, či je Halloween v rozpore s Dušičkami, závisí podľa teológa od intencie. Ide teda o úmysel. „Aj auto môže byť dobrým dopravným prostriedkom, no môže byť aj vražednou zbraňou,“ podotkol Švorca s tým, že korene Halloweenu nie sú diabolské, ako sa domnievajú mnohí kresťania. Čo je nebezpečné, je podľa neho to, ak sa z toho stane oslava smrti, oslava nihilizmu a toho, že smrť má moc nad životom.
Halloween operuje s temnotou, Dušičky, naopak, so svetlom. Podľa teológa sa to tak dá vnímať aj ako dve strany tej istej mince. „Samotná temnota je vnímaná ako negatívny pojem. Temnota je nedostatkom svetla, tak, ako je chlad nedostatkom tepla. Niekedy je dobré si uvedomiť práve aj tú temnotu, v ktorej sa nachádzame, aby sme si mohli uvedomiť, čo je naším svetlom a kam chceme kráčať,“ povedal Švorca s tým, že oba tieto póly majú svoj zmysel a navzájom sa istým spôsobom dopĺňajú.
Halloween a morbídne kostýmy
Teológ vysvetlil, prečo sa ľudia počas Halloweenu obliekajú do morbídnych kostýmov, aby vyzerali ako mŕtvi. Pôvod to má podľa teológa v strachu z toho, že v tento deň prídu na svet zomrelí. Živí sa ich teda báli, a aby ich zomrelí nenašli, zamaskovali sa tak, aby vyzerali ako mŕtvi.
V súčasnosti sa však tento význam vytráca. „Ten súčasný zmysel by som videl skôr psychologicko-antropologicky. Veľmi dobre to poznáme, že keď sa niečoho bojíme alebo máme nevysporiadané otázky, tak ich zosmiešnime, urobíme si z nich srandu, aby sme sa s nimi ľahšie vyrovnali,“ dodal Švorca.
Súčasne ide podľa jeho slov aj o show. Ako však podotkol, rovnako sa to deje aj pri sviatkoch ako Veľká noc či Vianoce. „Akoby sa amputoval ten pôvodný zmysel a zostalo len to pozlátko a zábava okolo,“ povedal teológ, podľa ktorého by sa však nemalo zabúdať na to, čo za týmito sviatkami skutočne stojí.
V rozhovore s Ľubomírom Švorcom sa ďalej dozviete:
- aká je podstata Sviatku všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých
- čo znamená symbolika, znaky a tradície Dušičiek a Halloweenu
- čo majú Dušičky a Halloween spoločné
- prečo si uctievame svätých a aké sú podmienky vyhlásenia za svätého
- či sa môže stať svätým aj neveriaci človek a ako by taká svätosť vyzerala v súčasnosti
- čo v skutočnosti znamená nebo, peklo a očistec
- ako teológ premýšľa o smrti a čo radí ľuďom, ktorí sa jej boja
- prečo sa deti tešia na „deň duchov“ a ako s nimi komunikovať o smrti