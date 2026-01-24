Dánska premiérka označila Trumpovo tvrdenie o úlohe členov NATO v Afganistane za neprijateľné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová ostro kritizovala prezidenta USA Donalda Trumpa pre jeho tvrdenie, že americkí spojenci v NATO sa v Afganistane vyhýbali frontovej línii.
„Rozumiem dánskym veteránom, keď hovoria, že sa nedá slovami opísať, ako veľmi ich to bolí,“ napísala v sobotu na Facebooku Frederiksenová.
„Dánsko vždy stálo po boku Spojených štátov a vždy sme boli prítomní v krízových zónach po celom svete, keď nás o to Spojené štáty požiadali,“ uviedla vo vyhlásení Dánska asociácia veteránov.
Dánsko, ktoré malo v roku 2003 približne 5,4 milióna obyvateľov, podľa dánskej agentúry Ritzau do Afganistanu vyslalo okolo 12-tisíc vojakov a civilistov.
Trump v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok povedal, že NATO „povie, že do Afganistanu poslalo nejaké jednotky“.
Dánsko dalo vojakom v Grónsku rozkaz, aby v prípade amerického útoku kládli ozbrojený odpor
„A poslalo, len zostali trochu vzadu, trochu mimo prvej línie,“ uviedol šéf Bieleho domu. Jeho slová vyvolali pobúrenie vo Veľkej Británii, ktorá počas misie NATO v Afganistane prišla o 457 vojakov.
„Považujem vyjadrenia prezidenta Trumpa za urážlivé a úprimne povedané za šokujúce. Neprekvapuje ma, že spôsobili takú bolesť blízkym tých, ktorí zahynuli alebo boli zranení,“ povedal v piatok britský premiér Keir Starmer.
V konflikte zahynuli aj vojaci z Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Dánska, Slovenska, Česka a z ďalších krajín.