Gaza je skvelá nehnuteľnosť, vyhlásil prezident USA pri podpise charty svojej Rady mieru

Americký prezidentDonald Trump vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose predstavil svoju novú Radu mieru a jej ambicióznu víziu pre vybudovanie „Novej Gazy“.
„Táto rada má šancu stať sa jedným z najvýznamnejších orgánov, aké boli kedy vytvorené,“ vyhlásil Trump pri podpise jej zakladajúcej charty v spoločnosti predstaviteľov 19 štátov, ktoré sa rozhodli prijať pozvanie do nového orgánu.
Kontroverzný orgán
Rada mala mať pôvodne na starosti povojnovú obnovu zničených palestínskych území v Pásme Gazy, ktoré Trump pri tejto príležitosti označil za „skvelú nehnuteľnosť“. Americký prezident, ktorý sa zároveň vymenoval za jej predsedu, medzitým rozšíril mierové poslanie rady aj mimo územia Gazy.
Čo je Trumpova Rada mieru a dostalo pozvánku aj Slovensko? Maďarský premiér Orbán sa už pridal
Kontroverzné reakcie vyvolala požiadavka vstupnej platby vo výške jednej miliardy amerických dolárov, či pozvánka pre ruského prezidentaVladimira Putina, ktorý už štyri roky vedie vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj, ktorý tiež dostal pozvanie do nového orgánu, ho odmietol s tým, že si nevie predstaviť sedieť za jedným stolom s Putinom.
Populistickí kamaráti
Zatiaľ čo viacerí západní lídri vrátane francúzskeho prezidentaEmmanuela Macrona a britského premiéraKeira Starmera pozvanie do rady odmietli, slávnostného podpísania charty sa zúčastnil dvaja Trumpovi blízki populistickí spojenci – maďarský premiérViktor Orbán a argentínsky prezidentJavier Milei.
Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia niekoľkých blízkovýchodných monarchií, ktoré sa snažia posilniť vzťahy s Washingtonom, ako aj zástupcovia ďalších, prevažne autokratických režimov. Podľa Trumpa by do Rady mieru mohlo vstúpiť približne 50 krajín, ale rozsah jej skutočného členstva ostáva nejasný.