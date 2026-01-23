Kanada si nenechala brnkať po nose od Trumpa. Prosperujeme vďaka sebe, vyhlásil Carney

Kanadský premiér Mark Carney verejne odmietol tvrdenie Donalda Trumpa, že Kanada existuje len vďaka Spojeným štátom.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Canada Carney
Kanadský premiér Mark Carney. Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP
Kanadský premiér Mark Carney vo štvrtok reagoval na kontroverzné vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa zo Svetového ekonomického fóra v Davose, kde Trump vyhlásil, že „Kanada žije vďaka Spojeným štátom“.

„Kanada nežije vďaka Spojeným štátom. Kanada prosperuje, pretože je kanadská,“ vyhlásil Carney počas prejavu v Quebecu, hoci zároveň uznal „pozoruhodné partnerstvo“ medzi oboma krajinami.

Trump pritvrdil

Trump následne pritvrdil a na sociálnej sieti Truth Social naznačil, že Kanade odoberá pozvanie do svojho projektu – tzv. „Rady mieru“. Zdroj z kanadskej vlády pre AFP uviedol, že Ottawa „nebude platiť za členstvo v rade“, hoci Carney predtým naznačil ochotu akceptovať pozvanie. Slovná prestrelka podľa pozorovateľov zvýrazňuje rastúce napätie medzi dlhoročnými spojencami.

Carney ešte predtým v Davose zaujal ostrým prejavom o „zlome“ v doterajšom globálnom poriadku. Uviedol, že stredne veľké krajiny musia pochopiť, že éra „amerického hegemóna“ sa končí a že „poslušnosť ich už neochráni pred agresiou veľmocí“. Trump reagoval podráždene: „Pozeral som včera vášho premiéra. Nebol veľmi vďačný… Kanada žije vďaka Spojeným štátom. Zapamätajte si to, Mark,“ odkázal.

Kanada si nemôže dovoliť ilúzie

V prejave určenom domácemu publiku Carney varoval, že „svet je viac rozdelený“ a že „bývalé spojenectvá sa nanovo definujú a v niektorých prípadoch sa rozpadajú“. Zdôraznil potrebu posilniť obranu Kanady a ochranu hraníc: „Musíme brániť našu suverenitu a zabezpečiť naše hranice.“

Premiér zároveň priznal, že Kanada si nemôže dovoliť ilúzie – viac než tri štvrtiny jej exportu smerujú do USA a americké clá už zasiahli kľúčové sektory. Napriek tomu Carney trvá na tom, že krajina má ambíciu byť „majákom a príkladom pre svet, ktorý stratil smer“.

