Slovensko čaká náročné obdobie, odborníci očakávajú viac nezamestnaných

Celková zamestnanosť v poslednom kvartáli 2025 medziročne klesla o 0,2 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorých bolo v tomto období zamestnaných 2,434 milióna osôb. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne klesol o 0,1 %, oproti tretiemu štvrťroku 2025 však vzrástol o 0,1 %. Analytici hovoria o ochladzovaní trhu práce a očakávajú, že porastie nezamestnanosť.
Priemysel dopláca na neistotu
Trh práce podľa viacerých analytikov potvrdil ochladzovanie z mesačných štatistík. „Pracovných miest ubudlo najmä v priemysle, ktorý doplácal na neistý výhľad dopytu a stratu konkurencieschopnosti v prostredí vyšších obchodných bariér,“ zhodnotil analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Miroslav Kľúčik.
Pripomenul, že miera disponibilnej nezamestnanosti sa síce drží blízko historického minima, avšak postupne rastie a v decembri dosiahla 5,3 %. „Napriek relatívne vysokému počtu voľných pracovných miest a pokračujúcemu prílevu zahraničnej pracovnej sily sa zvyšuje riziko straty zamestnania, čo naznačuje štrukturálne zmeny na trhu práce,“ dodal analytik.
Nezamestnanosť môže rásť
Podľa makroekonomického analytika Slovenskej sporiteľneMateja Horňáka sa pokles zamestnanosti z posledného štvrťroka 2025 premietne aj do vývoja nezamestnanosti, ktorá bude rásť a podľa aktuálnych prognóz by mala dosiahnuť vrchol začiatkom tohto roka.
„Vývoj na trhu práce však bude výrazne ovplyvnený celkovou ekonomickou situáciou, najmä v kontexte spomalenej ekonomickej aktivity v eurozóne a prekážok v medzinárodnom obchode. Tieto faktory môžu viesť k zvýšeniu počtu nezamestnaných približne o 10–15 tisíc osôb, predovšetkým v priemyselných odvetviach, prenesene však aj v odvetviach služieb,“ uviedol Horňák.
Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák odhaduje, že trend stagnácie až ľahkého poklesu zamestnanosti zrejme pretrvá aj v tomto roku. „Trh práce pritom bude i naďalej javiť známky dvojrýchlostnosti. Prislúchajúci rast miery nezamestnanosti by ale najskôr mala i naďalej tlmiť demografia – starnutie populácie, ktoré sa prejavuje na postupnom zmenšovaní ekonomicky aktívneho obyvateľstva,“ dodal.