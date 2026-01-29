ZMOS a SaS odmietajú 17-miliónový projekt pre Rómov, žiadajú jeho stiahnutie – VIDEO

Združenie obcí a miest Slovenska (ZMOS) odmietaNárodný projekt Zamestnanosť za 17 miliónov eur.Strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa projekt rovnako nepozdáva. Ide o projekt vlády, ktorý je zameraný na marginalizované rómske komunity. ZMOS tak aj SaS sa domnievajú, že je to príliš veľa peňazí vzhľadom na to, koľko ľudí tento projekt zamestná.
Minimálny prínos
Poslanec za SaS Vladimír Ledecký upozornil, že do projektu sa má zapojiť približne 200 účastníkov v 140 obciach.„To je jeden alebo dvaja ľudia na obec. Prepočet vychádza na približne tritisíc eur mesačne na jedného účastníka počas viac ako dvoch rokov, bez vytvorenia trvalého pracovného miesta a bez akejkoľvek kvalifikácie,“ spresnil Ledecký. Strana SaS považuje projekt za absurdný s minimálnym prínosom. V čase konsolidácie verejných financií ide podľa liberálov len o ďalší príklad rozhadzovania peňazí.
Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do projektu Ľudia a hrady, podarilo sa im obnoviť 31 pamiatok
Podľa Ledeckého by sa za tých 17 miliónov eur dali riešiť reálne problémy v obciach, akými sú voda, kanalizácia či školy. Predseda ZMOS Jozef Božik by tieto peniaze presmeroval na projekt miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS). Vyzval aj splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, aby peniaze presunul práve na rómske hliadky.
Stiahnutie projektu
Božik to pokladá za dôležité nielen z pohľadu zamestnanosti, ale aj bezpečnosti. Žiada preto, aby bol projekt Zamestnanosť prehodnotený. Rovnako aj strana SaS vyzvala Daška a vládnu koalíciu, aby tento projekt okamžite stiahli. Podľa strany je takýto projekt neobhájiteľný aj v bežných podmienkach, nieto ešte v podmienkach konsolidácie.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity v reakcii na kritiku ZMOS ubezpečil, že pokračovanie MOaPS je pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) dôležitou témou. „Už niekoľko mesiacov rokujeme so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane ZMOS a spoločne intenzívne hľadáme čo najefektívnejšie riešenie, v akom modeli bude zabezpečené ďalšie fungovanie MOaPS,“ uviedol Daško.
Štádium prípravy
Ak ide o Národný projekt Zamestnanosť, ten podľa slov splnomocnenca nie je ešte schválený. „V súčasnosti sa realizujú pracovné stretnutia a odborné diskusie, ktorých súčasťou je aj ZMOS, kde má priestor viesť odbornú diskusiu a priamo ovplyvňovať podobu projektu. O to viac je sklamaním, že namiesto tejto odbornej diskusie, na ktorú má ZMOS priamy vplyv, sa poskytujú mediálne vyhlásenia založené na nezáväzných číslach,“ povedal Daško. Vysvetlil, že projekt je zatiaľ len v štádiu prípravy a neexistuje schválený rozpočet, záväzné sumy a ani finálne počty zapojených osôb.
Štát podporí projekty na zlepšenie života v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
„Mrzí nás, že pracovné a odborné detaily, ktoré majú byť predmetom rokovaní v rámci pracovných skupín, sa objavujú na mediálnej úrovni, a to najmä na základe predbežných a nezáväzných informácií. Takýto spôsob komunikácie môže vo verejnosti vytvárať skreslený obraz a zbytočne poškodzovať dobrú iniciatívu ešte predtým, než dostane reálnu podobu, ako aj dobré meno úradu,“ uzavrel splnomocnenec.