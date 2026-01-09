Nové pracovné miesta v USA v decembri spomalili, nezamestnanosť sa blíži k najvyšším úrovniam od roku 2021

Za celý rok 2025 pribudlo 584‑tisíc pracovných miest, čo je výrazne menej než 2 milióny v roku 2024.
Ekonomika Spojených štátov v decembri minulého roka vytvorila menej pracovných miest, než sa očakávalo, a zakončila tak najslabší rok na trhu práce od pandémie ochorenia Covid‑19.

Podľa správy, ktorú americké ministerstvo práce zverejnilo v piatok, zamestnanosť sa po revidovanom novembrovom 56‑tisícovom prírastku v decembri zvýšila len o 50‑tisíc miest. Miera nezamestnanosti, meraná v samostatnom prieskume v rámci správy, klesla z 4,5 na 4,4 percenta.

Za celý rok 2025 pribudlo 584‑tisíc pracovných miest, čo je výrazne menej než 2 milióny v roku 2024. Investori budú teraz údaje pozorne analyzovať pre ich možný vplyv na rozhodovanie Federálneho rezervného systému (Fed), keďže prudšie ochladenie trhu práce by mohlo centrálnu banku podnietiť k skoršiemu znižovaniu úrokových sadzieb.

Hoci decembrové čísla zostali pomerne solídne, rast zamestnanosti sa počas roka citeľne spomalil a nezamestnanosť sa priblížila k najvyšším úrovniam od roku 2021. „Od januárového vrcholu klesla zamestnanosť vo federálnej vláde o 277‑tisíc miest, teda o 9,2 percenta,“ uviedlo ministerstvo.

