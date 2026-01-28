Zo západnej Európy späť domov. Poliaci sa vracajú a svoju krajinu už nespoznávajú

Keď Monika Pudlik pred viac než dvadsiatimi rokmi odchádzala z Poľska do Írska, doma vládla nezamestnanosť a ekonomická neistota. Dnes, ako 48-ročná operátorka strojov, balí kufre opačným smerom – späť do rodného Plocka.
„Poľsko vyzerá úplne inak ako pred viac než 20 rokmi,“ hovorí. „Vidím pre seba oveľa viac príležitostí.“
Odišla v roku 2004, v tom istom roku, keď Poľsko vstúpilo do Európskej únie. Odvtedy sa krajina vypracovala na 20. najväčšiu ekonomiku sveta a HDP na obyvateľa sa viac než strojnásobil. Masívne investície do infraštruktúry, dopravy a obrany spôsobili niečo, čo sa v poľských dejinách dlho nestalo – migrácia sa začala obracať.
„Je to výnimočné v našich povojnových dejinách,“ vysvetľuje výskumníčka Dominika Pszczolkowská z Varšavskej univerzity. Poľsko bolo celé desaťročia krajinou, z ktorej sa odchádzalo. „Táto kapitola sa definitívne zatvára,“ dodáva ekonóm Marcin Klucznik. „Nielenže sa to skončilo, v podstate sa to obrátilo.“
Za peniazmi preč, za rodinou späť
Zatiaľ čo odchody boli najmä ekonomické, návraty sú osobné. Starostlivosť o rodičov, túžba byť bližšie k rodine či vychovávať deti v poľskom prostredí – to sú dnes hlavné dôvody.
„Ľudia odchádzali za prácou, ale vracajú sa z osobných dôvodov,“ hovorí sociologička Izabela Grabowská.
Paulina Sacha, pôrodná asistentka, odišla s rodinou do Berlína. Kariérne sa jej darilo, no návrat bol otázkou identity. „Všade je dobre, ale Poľsko je najlepšie,“ hovorí. „V Berlíne ste vždy hosť.“
Návrat nie je bez bolesti
Život domov však nemusí byť jednoduchý. Mnohých čaká kultúrny šok naruby – byrokracia, pracovné prekážky a zistenie, že zručnosti nadobudnuté v zahraničí nie sú vždy uznávané.
„Navrátilci často narážajú na bariéry reintegrácie,“ upozorňuje Pszczolkowská. Platí to dokonca aj vo Varšave. Napriek tomu sa Poľsko čoraz častejšie javí ako lepšia voľba než život v drahých krajinách západnej Európy.
„Ľudia tam pracujú len na to, aby prežili a zaplatili účty,“ hovorí Radek, ktorý sa po 20 rokoch v Írsku vrátil domov. „Nedá sa nič ušetriť.“
Nie každý sa chce vrátiť
Návraty síce rastú, no nie sú univerzálne. Niektorí Poliaci, ako Beata Szewczyk žijúca v Nórsku, sa doma už nevidia. „Zapustila som tu korene,“ hovorí. „Neviem, či by som si v Poľsku znovu našla miesto.“
Vláda sa však snaží trend podporiť – vznikol informačný web o návrate a plánuje sa aj špeciálna linka pre navrátilcov. Monika Pudlik si návrat chystá systematicky – zakladá si bankový účet, hľadá prácu a obnovuje sociálne kontakty.
Podľa expertov sa podobný obrat môže čoskoro prejaviť aj v ďalších európskych krajinách. „Poľsko sa stalo natoľko atraktívnym, že priťahuje pracovníkov z celého sveta,“ hovorí Klucznik. A zároveň – vracia späť tých, ktorí kedysi doma nemali šancu.