Slovenská europoslankyňa Yar navštívila Kyjev, na rokovaní vystríhala pred ilúziou rýchleho mieru

Slovenská europoslankyňa Lucia Yar (PS) navštívila Kyjev, rokovala o obrannom priemysle a strategickej spolupráci. Yar, ktorá je podpredsedníčkou Výboru pre rozpočet a členkou obranného Výboru v Európskom parlamente, vystríhala pred ilúziou rýchleho mieru. Poukázala, že Ukrajina potrebuje predovšetkým stabilné financovanie a bezpečnostné záruky. Hrozbu rozšírenia vojenského konfliktu ďalej do Európy v najbližších rokoch považuje europoslankyňa za stále reálnu.

Bezpečnostné záruky

„V Kyjeve som počula veľmi jasné posolstvo – Ukrajina nepotrebuje ďalšie nefunkčné Minské dohody, potrebuje bezpečnostné záruky. A tie budú musieť mať aj istú schopnosť mier garantovať,” uviedla.

Ukrajinci podľa nej poznajú rozdiel medzi „rýchlym” mierom, ktorý im bol neraz sľubovaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom, a skutočným, dlhodobo udržateľným mierom. Yar sa stretla a bilaterálne rokovala s predstaviteľmi ukrajinskej vlády, členmi ukrajinského parlamentu, Verchovnej rady, ale aj zástupcami obranného priemyslu.

„Rusi zbroja, akoby už nič pozajtra nemalo existovať,” uviedol na bilaterálnom stretnutí viceminister obrany Serhii Boiev. S Yar diskutovali o výzvach pre ukrajinskú armádu.

Európske prezbrojovanie

Europoslankyňa tvrdí, že Ukrajinci majú obavy, že tlak na rýchle uzavretie mieru by mohol mať za následok zrušenie alebo oslabenie sankcií. Rusko by tak mohlo opäť otvoriť svoj trh, zároveň by mohlo doplniť zásoby, reorganizovať armádu a pripraviť sa na ďalší útok. Podľa Yar tak potvrdzujú varovania od pobaltských štátov, Poľska a Nemecka, že Rusko sa môže v najbližších rokoch pokúsiť o útok na krajiny EÚ a NATO.

Kyjevská pracovná cesta Yar nadviazala aj na najnovšie aktivity európskeho prezbrojovania, ktoré Európska komisia nedávno predstavila v obrannom balíku ReArm Europe, a tiež v Bielej knihe európskej obrany. Tieto aktivity rátajú s možnosťou finančne podporiť obranný priemysel štátov mimo EÚ, konkrétne Ukrajiny.

Slovensko nemôže zostať bokom

„Ak sa EÚ rozhodne investovať do vlastnej obrany, je nevyhnutné, aby bola Ukrajina jej súčasťou – a spolu s ňou aj Slovensko, ktoré nemôže zostať bokom pri formovaní takto zásadných rozhodnutí,” uviedla Yar. Byť súčasťou spoločného riešenia považuje za strategický záujem Slovenska.

„Ukrajinci nás varovali, že ak Rusov spoločne nezastavíme, toto im stačiť nebude a pôjdu ďalej. Ficova vláda sa, žiaľ, rozhodla z týchto debát stiahnuť a pokračovať v nadbiehaní Putinovi a ruskej strane. Doslova tým ohrozuje slovenský záujem a bezpečnosť obyvateľov. Preto budeme robiť aj naďalej všetko pre to, aby Slovensko malo pri európskom stole svoj hlas a naši európski aj ukrajinskí partneri nás považovali za dôveryhodných,” dodala Yar.