Litva sa pripravuje na možný ruský útok na členov NATO. Koľko času zostáva?

Litva sa pripravuje na možný ruský útok na členov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do roku 2030. Vilnius preto v najbližších rokoch bude aktívne vytvárať jednotky schopné odolávať agresii. Ako referuje web la.lv, na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie v Štrasburgu to povedal litovský prezident Gitanas Nauséda.

Podľa neho by Rusko mohlo zaútočiť v priebehu štyroch až piatich rokov, preto musí byť v Litve do roku 2030 vytvorená národná sieť jednotiek so všetkou potrebnou infraštruktúrou. „Naše výpočty ukazujú, že ak bude scenár takýto, máme na to až päť rokov. Ak nastane zrušenie sankcií voči Rusku, budeme mať ešte menej času na prípravu na ďalšiu fázu agresie,“ priznal Nauséda.

Nevyhnutné kroky robí aj Holandsko

Vraví, že situácia je dosť vážna, ale Litva má podľa neho všetky prostriedky na prijímanie rozhodnutí a prípravu.

V komentári k vyhláseniu litovského prezidenta analytik Valerij Kločoks pre Channel 24 povedal, že pobaltské štáty skutočne čelia hrozbám, keďže ruské sily by ich mohli ľahko obsadiť vzhľadom na ich malú rozlohu. „Ukrajina je omnoho väčšia a ukázalo sa, že to bola pre Rusko príliš veľká úloha,“ skonštatoval.

Nezaháľajú ani iné európske štáty. Napríklad Holandsko, hoci leží ďalej od Ruska, chce do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť počet ľudí slúžiacich v ozbrojených silách zo 70-tisíc na 200-tisíc.