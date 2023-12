Slovan myslí na doplnenie i omladenie kádra, cieľom je podľa Kmotríka pritiahnuť divákov na ligové stretnutia

V slovenskom futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava sa budú počas zimného prestupového obdobia snažiť poskladať čo najsilnejšie mužstvo smerom k druhej polovici sezóny 2023/2024 i vzdialenejšej budúcnosti.

Slovan pôjde za ziskom titulu

Ako v rozhovore na webe „belasých“ prezradil generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší, cieľom bratislavského klubu je zisk majstrovského titulu a pritiahnutie väčšieho počtu divákov na ligové stretnutia.

„Pôjdeme za ziskom titulu. Ak by sa nám to podarilo, v budúcej sezóne by sme boli pravdepodobne nasadení vo všetkých štyroch kvalifikačných kolách, čo by bola unikátna pozícia,“ uviedol v rozhovore funkcionár z Tehelného poľa. Tvrdí, že v súvislosti s transfermi smerom do Slovana bude záležať na tom, koľko hráčov z klubu odíde.

„Máme široký zoznam hráčov, ktorí nás zaujímajú, som v kontakte s viacerými z nich i s ich klubmi. Budeme na tom pracovať a uvidíme, čo prinesú nasledujúce dni a týždne,“ povedal.

Záujem o hráčov

Kmotrík priblížil, že s tíme Slovana už nebude pokračovať ghanský útočník Malik Abubakari, ktorému sa 31. decembra skončí hosťovanie zo švédskeho klubu Malmö FF. Vraví, že eviduje záujem o viacerých hráčov Slovana vrátane srbského útočníka Aleksandara Čavriča.

„O našich hráčov je záujem, Čavrič je jedným z nich. Prichádzajú ponuky, ktoré začínajú byť zaujímavé. Uvidíme, ako sa to vyvinie, celé to musí dávať zmysel pre všetky strany. S Čavričom máme naďalej platný kontrakt ešte na 1,5 roka. Otvorených je viacero alternatív. Nie sme tlačení k múru,“ podotkol.

V Slovane sa dívajú aj ďalej ako za krátkodobý horizont a radi by tiež omladili hráčsky káder. „Medzi našimi cieľmi je mať v Slovane hráčov s potenciálom zaujímavého predaja.

Súhra skúseností a mladosti

Aj to je spôsob, ako napredovať a získavať príjmy. Na druhej strane, v Európe potrebujete súhru skúseností a mladosti. Práve skúsenosti hráčov v terajšom kádri nám nesmierne pomohli posunúť sa v európskom koeficiente, kde máme úplne inú pozíciu ako v minulosti,“ tvrdí Kmotrík.

Kým na domáce zápasy v pohárovej Európe prišlo 15-krát po sebe na Tehelné pole viac ako 10-tisíc priaznivcov, v najvyššej slovenskej súťaži zavítala na jeseň najpočetnejšia návšteva na duel s AS Trenčín, a to 6283 divákov.

„Otvorene si treba povedať, že ak chceme dlhodobo hrávať Európu či posunúť sa v nej vyššie, teda do Európskej ligy či vysnívanej Ligy majstrov, potrebujeme zaplniť štadión aj na ligu. Musíme robiť ešte intenzívnejšie s cieľom prilákať ľudí a presvedčiť ich, aby chodili aj na ligové zápasy. Samozrejme, sme vďační všetkým, ktorí nás chodia podporovať ako doma, tak aj na zápasy vonku,“ zakončil Kmotrík.