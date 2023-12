Šéf Slovenského futbalového zväzu hodnotí rok 2023 ako úspešný na športovom aj diplomatickom poli

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik považuje kalendárny rok 2023 za veľmi úspešný vo viacerých oblastiach, na športovom aj diplomatickom poli.

Nemá však ružové okuliare a prezradil aj to, kde má slovenský futbal podľa neho rezervy, to všetko v rozhovore na oficiálnom zväzovom webe.

Organizácia ME do 21 rokov

„Dosiahli sme úspech v oblasti medzinárodnej športovej diplomacie. Vďaka výraznému prispeniu SFZ sa podarilo vytvoriť predpoklady pre posilnenie významu športu v našej spoločnosti. Verejnosť však, logicky, najviac reaguje na športové výsledky našej reprezentácie a našich najlepších reprezentantov a našich najlepších klubov v medzinárodnej konfrontácii. Napokon v každomesačnej ankete Športovec mesiaca dvakrát vyhral Stano Lobotka, jedenkrát Martin Dúbravka a naposledy víťazstvo získala naša reprezentácia. Aj to beriem ako dôkaz, že nášmu futbalu sa v tomto roku darilo,“ uviedol Kováčik.

Na diplomatickom poli označil ako veľký úspech, že Slovensko na rok 2025 získalo právo organizovať majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov.

„Podujatie takého rozsahu, čo sa týka futbalu, ešte u nás nebolo – pokryje celé Slovensko. Čo sa týka počtu zápasov – tak ten sa rovná „dospelému“ finálovému turnaju Euro 2012, ktoré vtedy organizovali spoločne Poľsko a Ukrajina. Na našich trávnikoch uvidíme hráčov, ktorí budú najväčšími hviezdami svojich klubov a svojich reprezentácií už o niekoľko rokov. V rámci hierarchie reprezentačných súťaží UEFA ide o tretie najvýznamnejšie podujatie – je to vrchol našich organizátorských možností,“ poznamenal.

Prezradil tiež, že v súvislosti so šampionátom má SFZ pripravenú aj alternatívu, ak sa v Prešove nepodarí načas postaviť nový štadión.

Ministerstvo športu

Kováčika teší aj pripravovaný vznik ministerstva športu a cestovného ruchu, ale za úspech to bude považovať až vtedy, ak bude rezort obsadený kvalitnými ľuďmi a budú viditeľné výsledky ich práce.

„To, že na pozíciu ministra by mal nastúpiť Dušan Keketi, skúsený a úspešný manažér a ‚nepolitik‘, však považujem za veľmi dobrý začiatok a pozitívny signál smerom k verejnosti. Skutočnosť, že šport bude mať, symbolicky povedané ‚vlastnú stoličku‘ vo vláde, je predpokladom, ale nie zárukou, že sa tak stane,“ povedal šéf SFZ.

Úspech či neúspech futbalu je vždy závislý od športových výsledkov klubov a najmä seniorskej reprezentácie.

„Vždy to tak bolo a aj bude, koniec koncov reprezentácia je svojím spôsobom výkladnou skriňou, ktorú vidia a hodnotia aj ľudia, ktorí nepatria medzi „dennodenných“ fanúšikov. Je na nás všetkých, aby sme sa snažili nech vyzerá čo najlepšie a čo najpríťažlivejšie. Pravda sa vždy ukáže na ihrisku a v hľadisku. Slovensko je jednou zo 14 krajín, ktoré sa v tomto momente môžu pochváliť tým, že sa jej podarilo trikrát po sebe kvalifikovať na záverečný turnaj Euro od momentu, keď na ňom štartuje 24 tímov. Tým sa naopak nemôžu pochváliť také krajiny ako Holandsko, Švédsko, Dánsko, Škótsko, Srbsko, Grécko, Nórsko, Rumunsko a ďalších tridsať členských štátov UEFA. Je to veľký úspech tímu Francesca Calzonu,“ myslí si Kováčik.

Dva kluby v skupinovej časti

V roku 2023 ho potešilo aj to, že dvom klubom sa podarilo prebojovať do skupinovej časti európskych súťaží a Slovan postúpil do vyraďovacej časti.

„Podarilo sa nám zlikvidovať manko v rámci členskej základne, o ktorú sa postaral Covid a v súčasnosti sme už nad predcovidovými číslami. Osobitne ma teší, že najväčší prírastok máme v kategórii mládeže do 15 rokov. Stojí teraz pred nami úloha ako minimalizovať straty pri prechode zo žiackych a dorasteneckých kategórií a potom aj pri prechode medzi dorastom a dospelými. Tam máme oveľa väčší prepad ako v porovnateľných krajinách. Usilovne a systematicky na tom pracuje technický úsek pod vedením technického riaditeľa Romana Pivarníka,“ informoval Kováčik a za negatívum označil napríklad zbytočnú chybu vo vnútrozväzovej komunikácii a tiež aj pri príprave minuloročného rozpočtu.

„Z chýb sa musíme poučiť – čo sa týka komunikácie smerom dovnútra, tú potrebujeme posunúť na inú oveľa intenzívnejšiu úroveň ako doteraz,“ uviedol.

A aké má prianie pre rok 2024? „Nech nám prinesie čo najviac radosti a naplnenia na akejkoľvek úrovni. Od Eura až po najnižšiu ligovú súťaž, od reprezentácie až po tímy starých pánov a internacionálov,“ dodal.