Dôvody na odvolanie Kolíkovej sú podľa SaS absurdné a vymyslené, Dubéci považuje návrh koalície za škandalózny

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) stojí za odbornosťou a skúsenosťami Márie Kolíkovej.

Dôvody koalície na jej odvolanie z postu predsedníčky osobitného kontrolného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS) považuje za absurdné a vymyslené. Povedal to vo štvrtok na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling.

Post patrí opozícii

„Vnímame to ako snahu zbaviť sa odbornosti, skúsenosti a snahu zbaviť sa človeka, ktorý vedel napísať a presadiť reformu súdnictva. Toto je čistá politizácia. Tento výbor nefungoval a teraz, keď začal konečne kontrolovať, chce vládna koalícia všetko stopnúť,“ uviedol.

Zdôraznil, že tento post patrí opozícii. Koalícia sa po ovládnutí SIS snaží podľa Gröhlinga ovládnuť aj kontrolný výbor tým, že chce odvolať Kolíkovú.

„Chcú opäť zametať, nechcú dostávať kritické otázky. My sa proti tomu postavíme a budeme jednať aj s ďalšími opozičnými stranami,“ poznamenal.

Mária Kolíková vníma návrh na svoje odvolanie vníma ako výkrik koalície – „kto sa nám postaví, pôjde dole“, alebo „keď nás tu niekto bude kritizovať, my ho umlčíme.“

Zničená reputácia sa nedá zničiť

Odmieta argumenty koalície, že zneužila svoje postavenie, keď podávala ako predsedníčka výboru podanie na generálnu prokuratúru.

Podnet sa týkal zmeny Štatútu SIS a tiež vymenovania Pavla Gašpara za námestníka povereného riadením SIS, pretože je presvedčená, že je to v rozpore so zákonom.

Ukázala podnet, na ktorom je podpísaná ako Mária Kolíková, nie ako predsedníčka výboru. Zároveň ukázala pre porovnanie oficiálnu listinu s hlavičkou výboru.

„Čo sa týka argumentu, že ničím reputáciu Slovenskej informačnej služby – ťažko zničiť reputáciu niekomu, kto si ju zničil sám,“ dodala.

Zahraničie nedôveruje SIS

SaS trvá na tom, že informácie o obmedzení informácií pre SIS zo strany zahraničných služieb sú pravdivé.

Koaliční poslanci povedali, že Pavol Gašpar to vo štvrtok na stretnutí s nimi označil za dezinformácie a kritizujú Kolíkovú za to, že sa v tomto duchu opakovanie vyjadrila v médiách.

„Zahraničné spravodajské služby vnímajú narastajúce spravodajské aktivity Ruskej federácie na Slovensku. Tým pádom je ich dôvera naštrbená a dochádza k obmedzovaniu spolupráce s SIS, najmä od momentu, keď nastúpil do funkcie syn Tibora Gašpara Pavol Gašpar,“ povedal poslanec SaS Juraj Krúpa.

Dodal, že aj keď to, pochopiteľne, nikto zo zahraničných spravodajských agentúr oficiálne nepovie, rokovania SIS so zahraničnými partnermi sú skracované, sú formálne a naznačuje to, že nemajú dostatočnú dôveru k SIS.

Kolíková vedie výbor štandardne

Predseda poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko Martin Dubéci považuje návrh na odvolanie predsedníčky osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu SIS Márie Kolíkovej za škandalózny.

Podľa neho Kolíková vedie výbor absolútne štandardným spôsobom.

„Po pokútnom dosadení Pavla Gašpara skrz tajnú zmenu Štatútu SIS je toto ďalší krok smerom k autoritárskemu riadeniu spravodajských služieb. Zároveň by som koaličných kolegov chcel upozorniť, aby z rokovania výboru nevynášali informácie, nakoľko tým porušujú zákon,“ povedal.