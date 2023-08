Slovan Bratislava čaká izraelský majster Maccabi Haifa. Savvidis verí, že ho na tretí pokus zdolajú

Grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis verí, že slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024 zvládne prekážku v podobe izraelského Maccabi Haifa.

Dvadsaťosemročný rodák zo Solúna si už dvakrát zahral proti inému izraelskému klubu Maccabi Tel Aviv, no ani raz neuspel. Dúfa, že ako hráčovi „belasých“ sa mu to na tretí pokus podarí.

Izraelský majster na Tehelnom poli

Futbalisti Slovana v 1. kvalifikačnom kole LM postúpili cez luxemburský tím FC Swift Hesperange, doma remizovali 1:1 a v odvete u súpera triumfovali 2:0. V 2. predkole prešli cez HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, po triumfe 1:0 vonku v domácej odvete remizovali 2:2.

Teraz na nich čaká izraelský majster, ktorého privítajú v stredu večer na Tehelnom poli (20.30 h). Odveta je na programe o týždeň neskôr v Izraeli.

„Nikdy sa pred zápasom nepozerám na to, kto by mal byť papierovo silnejší. Aj pred zápasmi proti Zrinjski to bolo z môjho pohľadu 50 na 50 a tak je to vždy, bez ohľadu na súpera. Čelíme veľmi kvalitnému súperovi so silnými individualitami, no verím v naše mužstvo. Ak si udržíme koncentráciu a disciplínu, máme šancu,“ myslí si Savvidis, ktorý prišiel do Bratislavy pred mesiacom zo Spartaka Trnava. V drese Slovana nastúpil zatiaľ päťkrát.

Do tretice všetko dobré

Savvidis si zahral proti Tel Avivu v sezóne 2017/2018 v kvalifikácii Európskej ligy a v minulom ročníku v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy.

„Verím, že by mohlo platiť povestné do tretice všetko dobré a teraz by to mohlo dopadnúť lepšie. Spomínam si na zápasy proti Maccabi Tel Aviv. Tieto mužstvá majú technickú kvalitu, sú dobré ‚na lopte‘ a pri jej držaní. Na ich pôde sa veľmi ťažko hrá aj z dôvodu horúceho počasia. Avšak, teraz myslíme len na prvý zápas, ktorý chceme zvládnuť,“ vyhlásil niekdajší hráč Michaloviec.