Polievka je smutný a sklamaný, že Slovan zrejme neposilní

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava počas celého leta pracuje na tom, aby z konkurenčnej Banskej Bystrice získal zakončovateľa Róberta Polievku. Doteraz sa tak nestalo a zdá sa, že sám futbalista túto tému nateraz uzavrel.

Túžba prestúpiť do Slovana

„Mal som túžbu prestúpiť do Slovana, vedeli to všetci. Ale jednoducho to nevyšlo, nateraz je to uzavretá kapitola. Som z toho trošku smutný a sklamaný, ale život ide ďalej. Môžem byť sklamaný a smutný, ale od pondelka musím byť nový Polievka, vrátiť sa do Bystrice a robiť tie veci, čo minulú sezónu,“ povedal 27-ročný útočník spod Urpína podľa webu sport.aktuality.sk. V minulej sezóne autor 15 ligových presných zásahov uviedol, že ponuku bratislavského klubu si váži.

„Boli trpezliví, dva mesiace sa urputne snažili získať ma. Spravil som, čo bolo v mojich silách, aby som sa sem dostal. Mám 27 rokov, veľmi som cítil, že teraz je ten ideálny čas. Preto som na to tak tlačil. Mali o mňa záujem kluby, chcel som sa posunúť ďalej po športovej, finančnej, ale hlavne kariérnej stránke. Mohol som si vyskúšať niečo nové a veľké, ale momentálne sa mi to nepodarilo,“ pokračoval sklamaný futbalista.

Pravdepodobne uzavretá téma

„Téma Slovan je toto leto pravdepodobne uzavretá. A nemyslím si, že by bolo otvorené zahraničie. Skôr nie, ako áno. Tento týždeň mám mať stretnutia s agentom aj s vedením. Chcem túto situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť, už mám toho plné zuby. Pokiaľ sa v tomto budem vŕtať ešte týždeň-dva, stratím, čo som si vybudoval minulý rok. Pevne verím, že niečo lepšie na mňa ešte čaká. Pokiaľ nie, nech mi dajú 5-ročný kontrakt a ukončím kariéru v Bystrici. Keby to bolo na mne, verte, že by som už v Bystrici nebol. Ale nie v zlom, milujem ten klub. Len jednoducho nastal čas, keď som mal túžbu opustiť mužstvo kvôli športovej stránke. Necítim krivdu, len smútok a sklamanie. Čo môžem povedať… Chápem to trošku aj zo strany majiteľa, že mal nejakú víziu a nechcel podliezť latku. Trošku ma to mrzí, pretože som na to doplatil len ja. Ja trpím najviac. Trošku ma mrzí, že som nedostal podporu a viac vďaky,“ dodal Polievka.

Podľa kormidelníka bratislavského klubu Vladimíra Weissa staršieho ešte nie je všetko stratené.

„Rokuje sa, stále je to otvorené. Keď sa kluby dohodnú, Robo môže prísť, pretože on je so Slovanom dohodnutý. Má zelenú aj od Bystrice, keď sa splnia finančné podmienky. Nehádzal by som flintu do žita, prestupové okno je ešte dva týždne. Je to len otázka ceny. Nie je to otázka kvality, chcenia, nechcenia. My Róberta chceme, on chce ísť k nám. Samozrejme, aj majiteľ Bystrice sa musí pozerať na svoj rozpočet. Verím, že ho získame, že sa kluby dohodnú. Akým spôsobom, uvidíme. Je viacero variantov. Rokovania nie sú jednoduché, niekedy sa ťahajú dlho,“ zhodnotil skúsený kouč podľa webu sport.aktuality.sk.