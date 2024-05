Chcel mu podať ruku, zrazu začala prudká streľba. Keby tam neboli policajti, tak zabijem strelca, povedal jeden zo svedkov

Na sociálnych sieťach sa objavilo video, kde je údajne vyjadrenie 71-ročného strelca Juraja C., prečo strieľal na premiéra Roberta Fica po stredajšom rokovaní vlády v Handlovej. Nahrané bolo zrejme po jeho zadržaní políciou, ako informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Útočník vo videu uviedol, že nesúhlasí s politikou vlády. „Nesúhlasím s politikou vlády. Sú likvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Prečo sú ľudia… Mazák je prečo vyhodený z funkcie?“ povedal.

TV Joj tiež získala vyjadrenie od jedného zo svedkov, ktorý bol na mieste v čase útoku. „Keď prišiel premiér k nám, že nám ide podať ruky a chcel som mu ruku podať, tak vtedy začala prudká streľba. To boli štyri rany za sebou a premiér klesol. Tak sme boli šokovaní, nevedel som čo, ale potom ho už polícia okamžite zaistila. No ešte dobre, že ho zaistila, lebo už som chcel útočiť ja. Lebo keby tam neboli, tak ja ho zabijem, toho strelca,“ hovorí svedok.

Strelec stál blízko neho

Strelca síce priamo nevidel, ale podľa jeho slov stál za ním či vedľa neho. Spočiatku si myslel, že to mohol byť poplašník alebo nejaké oslavy. „V živote by ma nenapadlo, že niekto môže urobiť atentát na premiéra. Veď to bolo niečo strašné,“ dodal s tým, že Ficove zranenia priamo nevidel.

„On ako to dostal, tak sa chytil za brucho a klesol k zemi. A tam zostal schúlený. Čiže to sú prudké rany, to ešte organizmus reaguje. Takže žiadne krvácanie, nič také nebolo vidno. Len my sme si mysleli, ochranka ho stiahla dole a chránia sa, nejaké poplašňáky alebo čo, že ho chránia. Ale nás nenapadlo, že priamo strieľal na premiéra,“ opísal svedok.

Ochranka hneď zasiahla

Ochranka premiéra Fica okamžite vzala do auta a odviezla ho do nemocnice. Strelca okamžite zaistili do pár sekúnd.

„Nikoho nenapadne, že môže strieľať na premiéra. Tu obzvlášť v Handlovej obľúbeného. Ale potom okamžite polícia, ochranka zasiahla, to bolo pár sekúnd, už ho mali zloženého v putách. Pokiaľ sme sa my spamätali, že by sme nejak bránili, tak už ho mali a už nás k nemu nepustili,“ ozrejmil muž.