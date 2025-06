Ako dopadne zápas Slovenska so Španielskom na ME vo futbale do 21 rokov? Takto to vidí stávková kancelária

Futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku sa začnú už o 18.00 h úvodným zápasom medzi domácou reprezentáciou a Španielskom.

Favorit tohto duelu je bezpochyby jasný, sú nimi hráči z Pyrenejského polostrova. Okrem tohto tipu ponúka stávková kancelária Fortuna aj mnohé ďalšie.

Kurzy na výhru

Na víťazstvo Španielska je k času vydania článku kurz 1,44. Bookmakeri veria Slovákom na prekvapivý triumf s kurzom 6,80. Na remízu si môžete staviť s kurzom rovných 5.

Tip, že Španielsko stretnutie neprehrá (teda môže aj remizovať), je vypísaný na 1,13. U Slovenska to je 2,75. Ak by vyhralo jedno alebo druhé mužstvo, kurz je 1,20.

Ponuka s názvom „Tím vyhrá alebo bude vyhrávať o 2 góly“ je nasledovná – Španielsko s kurzom 1,41 a Slovensko 6,30.

Počet gólov v stretnutí

To, že padne aspoň jeden gól, je ohodnotené kurzom 1,01. U dvoch to je 1,14 a u troch zase 1,47.

Štyri zásahy v súboji sa už príliš nečakajú. Ak by padli, tipéri by sa potešili kurzu 2,17, naopak, ak by bolo gólov menej ako štyri (teda tri a menej), tak by vyšiel kurz s číslom 1,73.

Kurz na to, že Slovensko skóruje, má hodnotu 1,50. Ak by sa mu to nepodarilo, kurz je vypísaný na čísle 2,53. To, že by sa futbalisti spod Tatier presadili dokonca dvakrát je ohodnotené kurzom 3,55.

Španieli rozvlnia slovenskú sieť? Kurz 1,05. Dokonca dvakrát? 1,36. Ich tri zásahy sú na kurze 2,18, ak by sa im to nepodarilo, tak zase 1,66.

Ak by sa presadili obe mužstvá, tipéri by sa potešili výhernému kurzu 1,61. Ak by tomu tak nebolo, tak 2,26.

Ďalšie tipy

Tip s názvom „Handicap“ ponúka kurz 2,07, ak by Španieli zvíťazili nad Slovákmi o dva góly. Ak by sa im to nepodarilo, tak je kurz vypísaný na hodnotu 1,73.

A čo ak by o dva zásahy zvíťazilo Slovensko? Tak táto lahôdka má kurz vo výške rovných 20. Ak sa na to našim nepodarí, opačný kurz je 1,01.

Okrem toho sa dá staviť na počet gólov v jednotlivých polčasoch, na presný výsledok, rôzne dvojtipy, či tímy skórujú v oboch polčasoch, čisté konto u súperov, víťazný náskok, počet rohov, ofsajdov, jednotlivých kariet či striel a napokon aj kedy padne úvodný gól v zápase alebo či padne hetrik.

Kto dá gól?

Najväčším favorit na úspešného strelca v úvodnom zápase šampionátu medzi Slovenskom a Španielskom je hráč hostí Mateo Joseph. Ak by rozvlnil sieť, tipéri by trafili kurz s hodnotou 1,95.

Nasledujú jeho spoluhráči Diego López (2,40), Raúl Moro,Roberto Fernández a Yeremay Hernández (všetci po 2,50) a Jesús Rodríguez s kurzom 2,60. Aj ďalší piati futbalisti, ktorí sa môžu stať potenciálne úspešnými strelcami, sú zo Španielska.

Až potom nasleduje trojica futbalistov s kurzom 5,50. Dvaja z nich sú Slováci – Adrián Kaprálik a Nino Marcelli. Pridal sa k nim hráč „La Furia Roja“ Mikel Jauregizar.

Tomáš Suslov a Leo Sauer majú vypísané hodnoty na strelený gól na čísle 6, Mário Sauer s Timotejom Jamborom na 6,50, Roman Čerepkai na 7, Dominik Hollý na 7,5, Artur Gajdoš s Tomášom Rigom na 8 a Sebastian Nebyla na kurze s číslom 10. Zvyšní hráči majú hodnoty ešte vyššie.