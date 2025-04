Slafkovský pomáha tímu aj na trestnej lavici. Pri jeho vylúčení strelil Montreal víťazný gól - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský neprispel bodmi k víťazstvu Montrealu nad Philadelphiou (3:2) v sobotnom zápase NHL. Podal však dobrý výkon hodný hráča prvého útoku.

S trochou zveličenia možno povedať, že 21-ročný krídelník mal podiel na rozhodujúcom momente zápasu. Počas jeho vylúčenia v tretej tretine za vrazenie na mantinel strelil kapitán Nick Suzuki v oslabení víťazný gól Canadiens.

Slafkovský odohral niečo vyše 17 minút a ani jedna z jeho dvoch striel na bránku nenašla cieľ. Po góle volala tá z 56. min, keď pokusom bez prípravy z útočného kruhu preveril lapačku Samuela Erssona v bránke Philadelphie. Košický rodák má v tejto sezóne na konte 48 bodov (17+31). Na prekonanie osobného rekordu z uplynulého ročníka (50 bodov) má ešte 6 zápasov, ktoré zostávajú do konca základnej časti.

Blízko k play-off

Montreal to má dobre rozbehnuté na prvú účasť v play-off po troch rokoch. Zverenci trénera Martina St. Louisa figurujú na druhej priečke s voľnou kartou do play-off na Východe a pred hráčmi New York Rangers majú náskok 4 bodov. Detroit a Columbus zaostávajú o 6 bodov, ale majú zápas k dobru.

Obraty v tretej tretine

Canadiens vyhrali štvrtýkrát v sérii a na domácom ľade v riadnom hracom čase neprehrali už v deviatich zápasoch (8-0-1). Rovnako pozoruhodná je štatistika, že Montreal vyhral v tejto sezóne už po deviaty raz zápas, v ktorom po dvoch tretinách viedol jeho súper. Je to najvyšší počet takýchto výhier v celej NHL.

„Doma sme silní a sebavedomí. Stačí nám streliť jeden gól a dostaneme sa z problémov. Zomkneme sa, utvoríme si šance a ťažíme z toho,“ vyhlásil Nick Suzuki na webe NHL.

Boje o prežitie

„Darí sa nám vracať sa do zápasov, ale párkrát sme to aj my dovolili svojim súperom. Všetky získané body sú v tejto fáze sezóny dôležité, hráme o prežitie, akoby už ďalší zápas nemal prísť,“ uviedol ďalší útočník Montrealu Brendan Gallagher.

Po piaty raz v kariére sa tento 32-ročný Kanaďan dostal na hranicu 20 gólov v sezóne v NHL. Jeho osobné 33-gólové maximum pochádza zo sezóny 2018/2019.

„Užívame si toto naháňanie play-off, nesmieme však popustiť v tomto nastavení, keď ide o všetko,“ dodal Gallagher.