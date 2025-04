Fehérváry by chcel prihrať na rekordný Ovečkinov gól. Slovák sa sústredí na play-off a nie na reprezentáciu - VIDEO

Slovenský hokejista Martin Fehérváry prežíva azda svoju najlepšiu sezónu v zámorskej NHL. O nej, reprezentácii, ale aj o ruskom velikánovi porozprával v rozhovore pre portál sportweb.pravda.sk.

Jeden z najlepších slovenských obrancov súčasnosti mieri s Washingtonom Capitals za ziskom Prezidentskej trofeje pre najúspešnejší klub po základnej časti.

Zároveň je jediným Slovákom, ktorý sleduje z prvého radu Alexandra Ovečkina na ceste za historickým rekordom Wayna Gretzkého v počte gólov v základnej časti.

„Sezóna prebieha naozaj super. Zo začiatku som sa trošku trápil, čo sa týka produktivity, ale neskôr sa to rozbehlo. Momentálne sa mi darí, čo ma teší. Po fyzickej aj zdravotnej stránke nemám žiadne problémy,“ začal rodák z Bratislavy.

Priblížil, že od minulej sezóny prišlo k viacerým zmenám v kabíne, čo prispelo k tomu, že už dlhšie majú istotu play-off.

„Chémia bola i je výborná v tíme počas celej sezóny. Minulý rok sme mali dosť mladý káder, teraz sme o niečo vyspelejší, aj ja. Vieme, čo táto liga znamená a ako treba hrať zápasy. Aj to bol faktor,“ uviedol Fehérváry.

Pre neho nie je prioritou získať Prezidentskú trofej, keďže sa takému tímu už veľmi dlhý čas nepodarilo ovládnuť celú vyraďovaciu časť.

Štadióny sú vypredané

Priznal, že ho blízki prosia o podpísaný Ovečkinov dres. „Fanúšikovia šalejú. Vždy, keď je na ľade, skandujú jeho meno. Štadióny sú permanentne vypredané, či už doma, alebo vonku. Všetci sa už nevedia dočkať, kedy prekoná rekord.“

Na vyrovnanie Gretzkého potrebuje Rus dva zásahy, na jeho prekonanie o jeden viac. Do konca základnej časti ostáva Washingtonu ešte sedem duelov, čo je rozhodne v jeho silách, aby sa stal ešte väčšou legendou.

Čo sa týka gólov aj vrátane play-off, tam zaostáva za Kanaďanom aktuálne o 52 zásahov.

„Je to téma aj medzi spoluhráčmi, sme veľmi radi, že môžeme byť toho súčasťou, takže si to každý užíva. Snažíme sa robiť čo najlepšie veci na ľade, či už pre tím, alebo pre neho. A túto sezónu nám to ide dobre,“ povedal s tým, že by bol rád, keby to bol práve on, kto mu prihrá na gól, ktorým Gretzkého prekoná.

„Bolo by to skvelé. Každý hráč v tíme po tom túži a určite o tom premýšľa. Bolo by to super. Takýto moment by ma určite veľmi potešil,“ opísal Fehérváry.

Obranca Washingtonu Martin Fehérváry strelil proti Minnesote prvý gól v tomto súťažnom ročníku NHL. Foto: SITA/AP

Chcel by novú zmluvu

V súčasnosti je plne sústredený na záver základnej časti a vyraďovaciu časť. Nad reprezentáciou Slovenska na majstrovstvách sveta nepremýšľa.

Vo Washingtone má zmluvu do konca budúceho ročníka.

„Chcel by som tu zostať, som tu už dlho a naozaj je to môj druhý domov. Myslím si, že predvádzam kvalitné výkony, ľudia sú tu so mnou spokojní,“ doplnil Fehérváry v rozhovore pre uvedený web.