Slafkovskému pri góle zlomili hokejku. Pridal aj asistenciu a Montreal otočil zápas vo Vancouvri - VIDEO

Aj slovenský krídelník Juraj Slafkovský mal podiel na obrate Montrealu vo Vancouvri z 0:2 na 4:2, resp. 4:3, keď zaznamenal gól a asistenciu.
Ešte v druhej tretine bol ako druhý asistent pri góle kapitána Nicka Suzukiho, ktorý znížil na 1:2. Bola to vôbec prvá Slafkovského asistencia v sezóne, čakal na ňu do desiateho zápasu.
Z tretej tretiny uplynuli necelé dve minúty, keď Slafkovský opäť v presilovke zakončil strelou bez prípravy po šikovnej prihrávke Ivana Demidova do poloodkrytej bránky. V góle mu nezabránil ani obranca Vancouvru Marcus Pettersson, ktorý mu pri obrannom zákroku zlomil hokejku.
Skvelé presilovky
„Hokejka je zlomená, ale puk je v bránke,“ reagoval kanadský komentátor zápasu.
„Hrali sme výborne v presilovke a to zmenilo dynamiku tohto zápasu. Je skvelé, že sa vieme vrátiť do zápasu po nevydarenom začiatku, keď nám nefungovali nohy,“ skonštatoval Slafkovský, ktorého vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu, pre kanadské médiá.
Neskôr pridali Mike Matheson tretí a Demidov aj štvrtý gól hostí z Montrealu. Iba 19-ročný Rus sa stal prvým hráčom tohto klubu mladším ako 20 rokov s trojbodovým zápisom v zápase od roku 1989 a rovnakého počinu Erica Desjardinsa. Demidov si vyslúžil pochvalu aj od trénera Martina St. Louisa.
Dôvera od trénera
„Vedel som, že ´Demi´ je hráč do prvej presilovkovej formácie. Keď mi ukázal, že vie hrať aj defenzívne, jeho šanca prišla a on sa odmenil. Postupne dostáva viac času na ľade a naša spolupráca funguje čoraz lepšie,“ uviedol St. Louis na webe NHL.
Pochvala od Slafkovského
„Vieme, aký dôležitý hráč to je pre nás. Výborne korčuľuje, má šikovné ruky a vie rozdávať prihrávky. Sme radi, že ho máme,“ poklonil sa Demidovovi aj o rok a pol starší Slafkovský.
Montreal má 14 bodov z 10 zápasov novej sezóny a spolu s New Jersey je na čele Východnej konferencie NHL. Tím Šimona Nemca má však odohrané o dva zápasy menej.