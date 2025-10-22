Nestarnúci Jágr hrá aj v tejto sezóne. Upozorňuje však, že hocikedy môže prísť koniec

Znie to priam neuveriteľne. Už 53-ročný Jaromír Jágr je opäť na súťažnom ľade a v sezóne 2025/2026 absolvoval nateraz dve stretnutia Kladna v českej extralige. Nebodoval v nich, no „rytieri“ si v nich zaistili tri body za domáci triumf nad Vítkovicami a po prehre v Hradci Králové.
Svetová hokejová legenda začala svoju 38. profisezónu. Už pred predchádzajúcim ročníkom pritom Jágr avizoval možný koniec kariéry. „Asi som trochu klamal,“ pousmial sa Jágr podľa webu iDnes.cz. Skutočnosť, že sa koniec už blíži, priznal v rozhovore po krste svojej novej knihy.
„Teraz na ňu dozrel čas. Je to obdobie, keď končím určitú etapu života, vďaka ktorej ma ľudia sledovali a stali sa mojimi fanúšikmi. Verím, že mnoho z nich už od 90-tych rokov, tí so mnou prežili všetko,“ spomína česká legenda. Uvedomuje si pritom, že kedykoľvek už môže prísť definitívny koniec.
„Mal som zdravotné problémy s chrbtom. Potom som sa ešte zranil, trochu som schudol, takže nemám takú silu. Uvidím, koľko budem mať času, či sa vrátim do nejakej optimálnej formy, aby som mužstvu pomohol. Beriem to deň po dni a môže sa stať, že raz prídem a poviem koniec. Je to aj dosť pravdepodobné,“ prezradil.
„Odohral som dva zápasy a neviem, koľko ich ešte bude. Neprekážajú mi tréningy, hokej mám stále rád. Rád sa zlepšujem a zameriavam na veci, ktoré ma môžu posúvať vpred. Už len skutočnosť, že to môže byť inšpirácia pre ďalších, nielen v športe … Snažím sa prísť na niečo, čo vám dá možnosť, aby ste uspeli,“ pokračoval.
Pridal aj názor, aký je podľa neho recept na športovú dlhovekosť: „Čo robíte, to musíte milovať. Pre akúkoľvek prácu, ktorú robíte s láskou, sa dokážete obetovať. Potom sa tomu nehovorí obeť, ale venujete sa tomu s radosťou. O obetovaní času hovorí človek, ktorí nemiluje to, čo robí.“
V minulosti bol Jágr spoluvlastník klubu z Kladna, ale svoj podiel už predal. „Uľavilo sa mi, že nemusím riešiť rozpočet, lietať niekam so sponzormi, pozerať na výkonnosť hráčov a na to, či si ich môžeme dovoliť. Teraz ma zaujíma len hokej a to je najväčšia úľava. Na druhej strane, už sú to tri roky, čo zomrel môj otec a máme rodinné firmy. Takže niečo odišlo a niečo iné zase prišlo,“ povedal Jágr.
Prezradil aj to, či už rozmýšľal nad tým, čomu sa bude venovať po hráčskej kariére. „Momentálne nie, pokiaľ sa to stopercentne neskončí, tak nie je dôvod sa vydávať iným smerom. Až to príde, preberieme to,“ uzavrel olympijský šampión z Nagana 1998.