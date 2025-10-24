Montreal doplatil aj na fauly, ktoré neboli. Rozhodca sa priznal, že pri Slafkovskom sa zmýlil - VIDEO

Tretia prehra hokejistov Montrealu Canadiens v aktuálnej sezóne (5:6 v Edmontone) sa zrodila za čudných okolností. Hlavnú úlohu pri tom hrali okrem domácich hokejistov aj rozhodcovia.
Habs so Slovákom Jurajom Slafkovským v zostave ešte v polovici tretej tretiny viedli 5:3, ale potom dostali Oilers dve presilovky za sebou, ktoré využili a vyrovnali na 5:5. Šesťdesiatdeväť sekúnd pred koncom o triumfe „olejárov“ rozhodol Vasilij Podkolzin premiérovým gólom v sezóne.
Úprimný Gallagher
Ešte na začiatku tretej tretiny bol vylúčený aj Slafkovský, keď narazil na mantinel Tya Embersona. Spomalený záznam ukázal, že to nebol žiadny tvrdý zákrok a rozhodcovia sa jemne povedané „upískli“. Tézu o tom, že to nebol faul, potvrdil aj Slafkovského spoluhráč Brendan Gallagher.
„Budem k vám úprimný, začalo sa to Slafovým vylúčením. Neskôr som sa rozprával s rozhodcami a priznali, že to neboli dve minúty, že to bola chyba z ich strany,“ cituje Gallaghera kanadský web Sportnet.
Slafkovského vylúčenie ešte Edmonton nepotrestal, ale podrazenie Connora McDavida zo strany Mika Mathesona a nešportové správanie Josha Andersona už áno. Obe vylúčenia boli opäť veľmi diskutabilné. Anderson údajne urazil rozhodcu, lebo sa mu nepáčilo vylúčenie Mathesona.
Presilovky len pre Edmonton
„Ak tam aj bolo niečo nešportové, rozhodca by mal pochopiť, že je to súčasť hry v takýchto tesných zápasoch pred ich koncom. Boli sme lepší, viedli sme aj prestrieľali súpera a ten hral oveľa viac presiloviek. Cítili sme, že aj my sme si nejaké zaslúžili, no nedostali sme ich. Myslím si, že Edmonton je taký silný, že pomoc od rozhodcov nepotrebuje,“ doplnil Gallagher.
Víťazmi rozhodcovia…
Strelec dvoch gólov Montrealu Cole Caufield smerom k arbitrom Chrisovi Schlenkerovi a Garrettovi Rankovi len ironicky poznamenal:
„Rozhodcovia v tretej tretine prevzali kontrolu nad zápasom. Patrí im pochvala, lebo oni zvíťazili v tomto zápase.“
Spokojný tréner
Tréner Martin St. Louis po tretej prehre v deviatom zápase sezóny povedal, že napriek prehre sa mu výkon jeho tímu páčil.
„Výsledok na tabuli hovorí o tom, že sme prehrali, ale nemáme byť prečo frustrovaní. Oni vyhrali, ale neporazili nás. Niekedy ani 60 minút dobrej hry nestačí na víťazstvo…“