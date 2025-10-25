Bojovný Honzek získal prvý bod v NHL. Ako jediný Slovák sa však z víťazstva netešil - VIDEO

V dueli NHL medzi Winnipegom Jets a Calgary Flames sa oči Slovákov upierali na mladučkého Samuela Honzeka. Ten urobil rodákom spod Tatier veľkú radosť, keď asistoval pri góle na 2:3 v neprospech svojho tímu. Zároveň však išlo o vôbec prvý kanadský bod rodáka z Trenčína v kanadsko-americkej NHL. Doposiaľ odohral len 12 zápasov v profilige.
Neúnavnou prácou vybojoval puk na útočnej modrej čiare, posunul ho Blakeovi Colemanovi, ten ho efektnou „zadovkou“ prihral Mikaelovi Backlundovi, ktorý celú krásnu akciu zakončil blafákom na domáceho brankára.
Hviezdou tohto súboja bol domáci Josh Morrissey, ktorý zaznamenal tri asistencie. Aj vďaka nemu kanadský celok uštedril „plameňom“ ôsmu prehru v rade, keď zvíťazili 5:3.
Mohli vyrovnať
„Naša druhá tretina sa mi veľmi páčila, zosilneli sme. Vedeli sme, že keďže sme hrali aj deň predtým, Calgary na nás skôr naozaj zaútočí. Myslím si, že sme to zvládli. Prehrávali sme o jeden gól, ale aj tak sme odohrali naozaj solídny zápas a trochu sme sa rozbehli,“ povedal tréner Winnipegu Scott Arniel.
„Myslím si, že v rozohrávke päť na päť teraz robíme dobré veci, ale nebudeme vyhrávať zápasy, ak budeme toľko vylučovaní. Tak to jednoducho chodí,“ uviedol kouč Calgary Ryan Huska.
Tesne pred koncom tretej tretiny mali „plamene“ šancu vyrovnať v presilovke, no nedokázali to. Namiesto toho rozhodol o výhre domácich Vladislav Namestnikov zásahom do prázdnej bránky len osem sekúnd pred koncom a uzavrel skóre na konečných 5:3.
Odlišné póly tabuľky
„V polovici zápasu sme sa na nich naozaj vrhli a všetky štyri formácie prispievali. Keď sme videli, ako to išlo so všetkými tými trestami, vedeli sme, že musíme „zabiť“ súpera,“ dodal na margo zápasu Jonathan Toews, ktorý sa do NHL vrátil po dvoch vynechaných sezónach.
V stretnutí skóroval, no musel to odobriť až videorozhodca. Na konte má v ôsmich dueloch dva góly a tri asistencie.
Zatiaľ čo je jeho Winnipeg na 3. mieste Západnej konferencie s iba bodovým mankom na vedúce Colorado, Calgary sa krčí na poslednom 16. mieste s iba jedinou výhrou v novom ročníku.
V hre boli aj ďalší dvaja Slováci – obrancovia Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals a Šimon Nemec z New Jersey Devils. Bodovať síce nedokázali, no tešili sa z triumfov svojich tímov.
Hráči klubu z hlavného mesta USA zvíťazili šesťkrát z ôsmich súbojov, „diabli“ ťahajú sériu siedmich výhier po prehre hneď v úvodnom kole novej sezóny. Oba kluby sú v najlepšej trojke tabuľky Východnej konferencie.