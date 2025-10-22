Košickú kanonádu režíroval Krivošík. Blysol sa hetrikom, strelil ho predtým ako žiak v 9. triede - VIDEO

Východniarsky súboj 14. kola hokejovej extraligy medzi Košicami a Michalovcami mal jednoznačný priebeh a aj výsledok.
Domáci „oceliari“ poslali domov Zemplínčanov so šesťgólovou nádielkou, hostia korigovali dvoma gólmi za stavu 0:3 a 1:6.
Žilinská séria víťazstiev na čísle 5, bratislavská na čísle 10. Zvíťazil aj posledný Prešov - VIDEO
Najväčší podiel na domácom triumfe mal útočník Filip Krivošík, ktorý k trom gólom pridal aj dve asistencie. Bol to „jeho“ zápas. Strelil v ňom prvé dva góly a potom aj štvrtý za stavu 3:1, keď sa hostia zlepšili a pomýšľali na obrat v zápase.
Dobre aj pod tlakom
„Prvá tretina bola z našej strany výborná a brutálne sme ich tam prestrieľali. V druhej sme trochu poľavili a dostávali nás pod tlak. Našťastie sme aj pod tlakom reagovali dobre a dokázali sme im ho prerušovať. V tretej časti sme si už zápas postrážili a celkovo to bol dobrý výkon,“ pochvaľoval si Krivošík, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Musí si to zapamätať
Svoj päťbodový výkon označil Krivošík za životný.
„Hetrik som strelil naposledy v deviatej triede a v profesionálnej kariére som to teda zažil prvýkrát. Taký zápas som ešte nezažil a som vďačný, že mi to napadalo. Bez spoluhráčov by som však nestrelili ani gól. Musím si spomenúť čo som dnes robil a potom to opakovať pred každým zápasom,“ pousmial sa 26-ročný bratislavský odchovanec a bývalý hráč Nitry, aj fínskej Hämeenlinny.
V Trenčíne posilňujú útok. V krátkom čase prichádza druhý Kanaďan so skúsenosťami z NHL
Pochvala od Cemana
„Náš program troch zápasov za päť dní sa začal duelom so Slovanom, na ktorý prišlo veľa divákov, no hrali sme vlažný hokej. Potom sme predviedli vysokú úroveň v Liptovskom Mikuláši, kde nás podržal aj brankár. Mali sme obavy, že nám klesne intenzita, keďže prišlo aj menej divákov. Hráči to však fantasticky zvládli. Nedá sa povedať nič iba to, že boli dobre pripravení,“ pochválil svoj tím košický tréner Dan Ceman.
Hokejové Michalovce našli trénera. Uprednostnili slovenskú cestu - FOTO
Neboli na ľade
Zatiaľ čo Košice v neúplnej tabuľke poskočili na štvrté miesto, Michalovciam naďalej patrí desiata priečka s odstupom 6 bodov na deviatu Spišskú Novú Ves.
„V prvej tretine sme akoby neboli na ľade a to nás stálo celý zápas. Neskôr sme sa zlepšili, ale lepší výsledok ako takúto prehru sme si nezaslúžili,“ vravel hosťujúci kouč Erik Čaládi pre JOJ Šport.