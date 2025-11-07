Sklamaný tréner Weiss: Vládzeme behať so Štrasburgom a nevládzeme proti Kuopiu - VIDEO

Je len začiatok novembra a futbalisti ŠK Slovan Bratislava už majú v novej sezóne na konte sedem prehier. Pre porovnanie, vlani ich v rovnakom čase mali päť, a to hrali o dva stupne vyššiu súťaž – Ligu majstrov.
Okrem domáceho zaváhania v Niké lige proti Prešovu (0:1) sú nečakané najmä tri neúspechy z prvých troch súbojov ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy.
Zatiaľ čo prehry doma s francúzskym Štrasburgom (1:2) a v holandskom Alkmaare (0:1) sa tak trochu očakávali, keďže sa zrodili proti tímom s vyšším rozpočtom, kvalitnejším kádrom a najmä účinkujúcim v špičkových európskych súťažiach, zakopnutie v meste Tampere je trochu z iného súdka.
Fínska Veikkausliga je nižšie hodnotená ako slovenská Niké liga a podľa dostupných údajov má Kuopio násobne nižší rozpočet aj kvalitu kádra ako Slovan. Napriek tomu sa v Tampere zrodilo víťazstvo fínskeho šampióna 3:1.
(Ne)kvalita hráčov
„Vždy budem stáť za hráčmi, otázna je však kvalita niektorých hráčov… čo vedia a čo nevedia. Som tréner a som zodpovedný za výsledky. Uvidíme, čo sa udeje v najbližších dňoch, aký sa z toho urobí výstup. Paradox je, že vládzeme behať so Štrasburgom a nevládzeme proti Kuopiu,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii, priniesol ju oficiálny web ŠK Slovan.
Rýchly gól a koniec
Slovan strelil vo Fínsku rýchly a krásny gól po skvelej individuálnej akcii Nina Marcelliho. Potom to ešte pár minút vyzeralo, že môže pridať aj druhý gól, ale nestalo sa.
Postupne prevzali réžiu zápasy hráči Kuopia a nepustili ju až do konca. Tri góly inkasovali „belasí“ v tejto sezóne vo futbalovej Európe len po druhý raz. Prvýkrát to bolo na trávniku švajčiarskeho Young Boys Bern v kvalifikácii Európskej ligy.
O prihrávke a dynamike
„Mali sme karty v rukách za stavu 1:0, ale nemali sme kvalitu smerom dopredu takú, aby sme pridali druhý gól. Góly sme dostali prakticky z ničoho. Jedna šibenica, druhá šibenica plus nepokrytý hráč v šestnástke. Súper bol však rýchlejší aj silnejší s loptou. My hráme pomaly, medzi zónami sa nevieme otočiť s loptou a hrať dynamickejšie. Strácame ľahké lopty, pritom dnes je futbal o prihrávke a dynamike,“ zhodnotil dlhoročný kouč tímu z Tehelného poľa.
Chýba vodca
Trénerovi Slovana prekáža, že v tíme momentálne chýba hráč, ktorý by strhol ostatných svojimi výkonmi aj charizmou.
„Nie je tam vodca, ktorý by mal byť. Predtým syn Vlado držal celú kabínu. Niekedy aj za cenu rôznych prešľapov, ale držal to tam. Pritom ho nechcem vyvyšovať… Títo chlapci sú dobrí, ale až príliš. Na ihrisko idú s hlavami dolu, to sú také povahy. Bajrič je výborný futbalista, ale prakticky nepovie ani slovo. Tigran Barseghjan nehrá tak, ako v minulých sezónach. Musí viac behať, musí byt aktívnejší, musím sa s ním rozprávať. Faktorov je viac. Možno je chyba v taktike, systéme, vo mne, uvidíme čo bude,“ dodal Weiss st.