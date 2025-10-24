Za snahu sa body nedávajú, ale za kvalitu. Ak je súper lepší, treba mu pogratulovať, vraví tréner Weiss - VIDEO

Iba tri strely, z toho jedna na bránku a žiadny gól ani rohový kop. K tomu len 39-percentné držanie lopty a prakticky celý zápas strávený v pasívnom bloku bránením vlastnej šestnástky, resp. štandardných situácií súpera.
ŠK Slovan Bratislava podal slabý výkon v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA na ihrisku holandského tímu AZ Alkmaar. Prehra 0:1 je pre zverencov trénera Vladimíra Weissa milostivá.
Futbal: Slovan Bratislava nestačil na Alkmaar, o výsledku rozhodol gól zo 44. minúty a Takáč chytil aj penaltu - VIDEO, FOTO
Jediný gól zápasu strelil v 44. min kapitán Alkmaaru Sven Mijnans po prízemnom centri Densa Kasiusa. Krátko nato mohli domáci zvýšiť na 2:0 z pokutového kopu po neúmyselnej ruke Gurama Kašiu, ktorú overoval systém VAR. Mijnans však neprekonal Dominika Takáča.
Skvelý Takáč
Brankár Slovana sa blysol bravúrnym zákrokom, ako viackrát neskôr pri 10 strelách na bránku v podaní domáceho tímu, resp. dvanástich rohových kopoch. Slovan mal jedinú veľkú šancu v zápase po úvodnej štvrťhodine za stavu 0:0.
Tigran Barseghjan vysunul za obranu Andraža Šporara, ktorý šiel z uhla sám na brankára, ale Jayden Owusu-Oduro vyrazil jeho strelu.
V útoku neboli…
„Očakávali sme ťažký zápas. Alkmaar má mladý behavý tím, boli dobrí v hre s loptou. Mali aj veľa šancí, my sme však dobre bránili až na tú jednu situáciu s gólom, Domino Takáč dobre chytil penaltu. V útoku sme to však neboli my, celé mužstvo, nielen útočníci. Všetky tímy v Európe sú kvalitné, ale z výsledku som sklamaný,“ zhodnotil obranca Kenan Bajrič pre Slovan TV na oficiálnom klubovom webe skslovan.com.
ŠK Slovan je po dvoch zápasoch ligovej fázy KL bez bodu na 31. mieste tabuľky 36 tímov, ktoré v nej účinkujú. „Ak je súper lepší, treba mu pogratulovať. My sme sa snažili, mali sme prvú veľkú šancu zápasu, ale Andraž Šporar ju nevyužil. Potom dominoval Alkmaar, bol dynamickejší a rýchlejší. Podržal nás brankár Takáč. Za snahu sa body nedávajú, ale za kvalitu. A tú mal dnes náš súper. Ak zvíťazíte 2:0 v Amsterdame nad Ajaxom, musíte mať veľkú kvalitu,“ skonštatoval tréner Vladimír Weiss st. na tlačovej konferencii.
Ešte štyri zápasy
Najbližšie sa slovenský šampión predstaví na trávniku fínskeho KuPS Kuopio, ktorý má zatiaľ na konte 2 body za dve remízy. Hrať sa bude 6. novembra v Kuopiu.
„Zo zostávajúcich štyroch zápasov môžeme získať nejaké body tak, aby sme sa pobili o play-off. Verím tomu,“ doplnil Weiss st.