Futbal: AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava / ONLINE (Európska konferenčná liga 2025/2026) - VIDEO, FOTO

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 18.45 na pôde holandského tímu AZ Alkmaar svoj druhý zápas v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
Pôvodne sa mal duel začať o deviatej večer, ale pre vrtochy počasia sa úvodný výkop posunul na skorší čas. V Holandsku vo štvrtok večer očakávajú búrku Benjamin s lejakom a silným vetrom, pričom najhoršia situácia by mala byť približne o 23.00, teda v čase plánovaného záveru stretnutia.
Futbal (online): Európska konferenčná liga 2025/2026 (ligová fáza – 2. kolo)
- hrá sa od 18.45 SELČ
AZ Alkmaar – Slovan Bratislava
- AFAS Stadion (Alkmaar)
Góly:
Žlté karty:
strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Tobias Stieler – Lasse Koslowski, Mark Borsch (Všetci Nem.)
Zostavy:
AZ:
Slovan:
„Belasí“ v prvom zápase ligovej fázy na domácom trávniku podľa Štrasburgu (1:2) a ďalšími súpermi budú postupne KuPS Kuopio, Rayo Vallecano, FK Škendija 79 a BK Häcken. Do vyraďovacej časti postúpi 24 tímov, ďalších 12 v pohárovej Európe končí. V rámci EKL hrá sa Slovan štvrtýkrát, raz postúpil priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off.
Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026 – program a výsledky
2. októbra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – Racing Štrasburg (Fran.) 1:2 (0:2)
23. októbra 2025 (21.00): AZ Alkmaar (Hol.) – SLOVAN BRATISLAVA
6. novembra 2025 (18.45): KuPS Kuopio (Fín.) – SLOVAN BRATISLAVA
27. novembra 2025 (18.45): SLOVAN BRATISLAVA – Rayo Vallecano (Špan.)
11. decembra 2025 (18.45): FK Škendija 79 (Maced.) – SLOVAN BRATISLAVA
18. decembra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – BK Häcken (Švéd.)